Gill Catchpole, esposa del cantante James Morrison, es hallada muerta en su casa

James Morrison tuvo dos hijas con su esposa Gill Catchpole. Foto: GettyImage

El cantante británico James Morrison está pasando por uno de los momentos más difíciles de vida tras el fallecimiento de su esposa Gill Catchpole.

Ver más Breaking: James Morrison’s wife, 45 found dead in family home pic.twitter.com/3viBIkYl7Y — Gordon’s News (@gordons_news) January 7, 2024

La pareja del cantante fue encontrada sin vida en su casa de Whitminster, en Gloucestershire, Inglaterra, el día 5 de enero, solo un día después de que el intérprete publicara una imagen suya en el estudio de grabación anunciando nueva música.

Fuentes cercanas a la familia descartan que las circunstancias de su muerte fueran sospechosas. “Gill fue encontrada el viernes sin vida en su casa de Whitminster. James está destrozado y recibe el apoyo de su familia. Trata de mantenerse entero por sus hijas, pero ha pedido que permitan a la familia llorar esta pérdida en privado”.

La pareja tuvo dos hijas: Elsie, de 15 años, y Ada, de 5. El cantante calificó a su pareja como “su heroína” calificando su historia como “un cuento de hadas”.

El cantante conocí a Gill cuando ella se mudó a casa de la madre de él como alquilada con su novio de entonces. “No fue un inicio fácil, pero lo recuerdo muy romántico. No soy muy romántico, pero el modo en que nos conocimos es como un cuento de hadas” contó en el podcast White Wine Question. La pareja empezó a salir meses después de que Gill rompiera con su novio.

¿Quién es James Morrison?

James Morrison alcanzó la fama en 2006 con el tema You Give Me Something. Su primer álbum Undiscovered alcanzó el número uno. En 2008 lanzó Songs for You, Truths for Me y en 2011 Awakening.

Su cuarto disco fue Higer Than Here, en 2015, y el quinto You’re Stronger Than You Know, en 2019. Ganó el premio Brit al mejor artista masculino británico en 2007 y en 2022 recopiló sus mejores temas en un trabajo en el que repasó su carrera.