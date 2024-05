Ginny Hoffman desmiente hospitalización y cáncer; afirma que sufre “campaña de odio”

Ginny Hoffman desmiente problemas de salud. Foto: Cuartoscuro

Ginny Hoffman desmintió que tenga cáncer y aseguró que no estuvo hospitalizada, luego de varios rumores que surgieron en torno su salud. La famosa que fue parte de “Chiquilladas” aseguró que está “muy sana”.

“Muy sana. Dios me libre (de tener cáncer) decretado que eso nunca va a suceder. Totalmente falso (que tenga cáncer). Gracias a Dios estoy muy sana”.

En entrevista con el programa “De primera mano”, Ginny Hoffman destacó que su visita al hospital se dio por una cuestión de rutina y no por una situación de gravedad, como se especuló hace unos días.

“Fui a una cita médica porque tenemos que estar nivelando mi tiroides, cambiar dosis y demás. Fue lo único que fui a hacer a un hospital”.

La madre de Alexa, joven que acusa a su padre, Héctor Parra, de abuso sexual, dijo no comprender la razón de los ataques en su contra y lo calificó como una “campaña de odio”.

“Estoy tratando de ver qué está pasando, porque definitivamente yo no sé qué les he hecho, no sé qué está pasando. Yo no estoy entendiendo nada, por qué esta saña, ese ataque, esta campaña de odio hacia nosotras”.

Además, Ginny Hoffman se defendió asegurando que no han incurrido en ningún error y que la acusación que hizo su hija contra el actor Héctor Parra, declarado culpable por corrupción de menores, se ha “desviado a pura porquería”.

“Lo único que hemos hecho es defender la causa de una chiquita que sufrió abuso cuando era niña y que tiene los pantalones para levantar la voz. Todo eso lo han desviado a pura porquería, tontería, difamación. A meterse con mi familia, a meterse en mi vida privada, con puras mentiras”.

Ginny Hoffman advierte que exigirá explicaciones por “tanta difamación”

Además de aclarar sus problemas de salud, Ginny Hoffman adelantó que, en cuanto el proceso contra Héctor Parra termine, exigirá explicaciones de los ataques en su contra.

“Ha sido muy difícil, muy complicado, porque no nada más es enfrentar un proceso legal que es dificilísimo, durísimo, dolorosísimo, para mi hija, para mí, para todos los que estamos involucrados. Y que tengamos que aguantar tantos insultos, tantas campañas de odio, difamaciones, tantas cosas… Al final de todo este proceso, cuando ya acabemos con toda esta pesadilla voy a pedir explicaciones y que demuestren el porqué tanta difamación y que demuestren todo lo que nos han echado, que es falso”.