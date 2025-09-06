Giorgio Armani y su paso por Hollywood en 6 películas

GENERANDO AUDIO...

El jueves murió el diseñador italiano Giorgio Armani, de 91 años, considerado “el rey de la moda” y reconocido por transformar el traje masculino y femenino, dejando huella también en el cine, al colaborar en el vestuario de varias producciones de Hollywood.

Con motivo de su fallecimiento, el crítico José Antonio Valdés Peña presentó para Noticias en Claro una selección de películas donde la elegancia de Armani definió la imagen de sus protagonistas.

Las 6 películas con vestuario de Giorgio Armani:

“Gigoló americano” (1980) – Paul Schrader: Richard Gere interpreta a un trabajador sexual en Los Ángeles. Armani vistió al personaje con trajes que reforzaban su atractivo y sofisticación, haciendo del vestuario un elemento clave en la construcción del rol.

“Los intocables” (1987) – Brian De Palma: Kevin Costner, Sean Connery y Robert De Niro lucen vestuarios diseñados por Armani que marcan el contraste entre los agentes de Eliot Ness y la mafia de Al Capone, con trajes hechos a la medida y smokings impecables.

“Casino” (1995) – Martin Scorsese: Robert De Niro, como dueño de un casino en Las Vegas, porta más de 25 cambios de vestuario creados por Armani, con trajes coloridos que reflejan el exceso y glamour de la época.

“Batman: El caballero de la noche” (2008) – Christopher Nolan: Christian Bale, en su faceta de Bruce Wayne, viste trajes Armani que subrayan el poder y la elegancia del millonario de Ciudad Gótica, diferenciados del traje de superhéroe.

“Bastardos sin gloria” (2009) – Quentin Tarantino: Para esta película, Armani diseñó uniformes del ejército alemán y trajes de gala para Brad Pitt y otros personajes, aportando sofisticación a esta fantasía bélica.

“El lobo de Wall Street” (2013) – Martin Scorsese: Leonardo DiCaprio interpreta a Jordan Belfort, un estafador carismático cuya imagen de éxito y seducción se potencia gracias a los trajes diseñados por Armani.

Valdés Peña recordó que Armani no solo marcó la moda internacional, sino que en el cine aportó identidad y credibilidad a los personajes. Su legado permanece en la pantalla grande como parte esencial de la narrativa visual de varias películas icónicas.