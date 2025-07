GENERANDO AUDIO...

Giorgio Palacios pide ayuda tras perderlo todo. Foto: Pexels

Giorgio Palacios, actor de la icónica serie juvenil de los 80 “¡Cachún cachún ra ra!”, atraviesa por una situación crítica: no tiene hogar, cuenta con problemas de salud y está en busca de ayuda para poder operarse.

En la década de los 80, la serie emitida por Televisa fue una de las más exitosas de la televisión mexicana, la cual retrataba con humor las vivencias de un grupo de preparatorianos. El proyecto catapultó a la fama a varios de sus actores, uno de ellos fue Giorgio Palacios, quien interpretó al carismático “Giorgio”. Hoy, décadas después, el actor enfrenta la etapa más dura de su vida.

Giorgio Palacios pide ayuda

En una entrevista con la revista TVNotas, Palacios reveló que actualmente no tiene casa, sufre problemas de salud y está viviendo con lo mínimo.

Todo comenzó con el paso del huracán Otis en 2023, que destruyó su hogar en Acapulco y lo dejó sin pertenencias, y poco después fue víctima de un asalto violento.

Actualmente, necesita ser operado de una hernia inguinal, la cual, de no tratarse a tiempo, podría derivar en cáncer. Además, ya fue intervenido anteriormente para remover dos carcinomas.

La salud, el desempleo y la precariedad lo han llevado a una situación límite.

Tras mudarse a la Ciudad de México buscando rehacer su vida, Giorgio ha enfrentado aún más dificultades, pues fue desalojado de forma violenta y no ha conseguido estabilidad.

“En la CDMX renté un departamento donde viví un año. En ese tiempo mi hermano tuvo una falla cardíaca y estuvo 20 días en el hospital. Bendito Dios, lo sacaron adelante, pero quedé en ceros. Los dueños me pidieron la casa y me dieron tres días. Les dije que no podía. Antes tenía que buscar casa y esperar a que mi hermano se recuperara”, contó en entrevista.

Contó que hace dos meses estaba descansando en la mañana con su puerta abierta y escuchó que alguien entró. “Me incorporé y vi a ocho vándalos tatuados. Me agarraron entre todos y me arrojaron a la calle con todas mis cosas. Me robaron 10 mil pesos, cadenas. Es un delito de robo y violencia. Ya presenté dos denuncias de hechos ante el Ministerio Público”, dijo.

Hoy en día vive en la sala de una amiga, acompañado de su hermano y su perro.

A pesar de la situación, señaló que siempre ha tenido buena actitud y, aunque no se considera en depresión, dice que tiene una “tristeza profunda”.

“No soy gente que se deprime, pero ante tantas adversidades me sentí solo en la vida. Nunca me casé y no tengo hijos”, contó.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Paulina Rubio sufre revés judicial en la batalla por la custodia de su hijo]

“Estoy muy agradecido con Dios y la vida, porque siempre viví muy bien desde niño, pero los últimos años han sido fuertísimos. Tengo proyectos nuevos: un programa de comedia, melodrama y suspenso, con una historia maravillosa. Voy como productor y quizás haga un personaje” dijo.

Cerró su entrevista pidiendo trabajo, y diciendo que “puede hacer cualquier papel”, todo para poder operarse y tener un lugar en donde vivir para “seguir dando al público lo mejor de mí, con la ayuda de Dios y los que me apoyan”, concluyó.

¿Quién es Giorgio Palacios?

Originario de Guadalajara, Jalisco, Giorgio Palacios inició su carrera actoral en 1981 con el personaje de “Giorgio” en la serie “¡Cachún cachún ra ra!”. A lo largo de su trayectoria en la televisión mexicana, ha participado en más de una decena de telenovelas y series, incluyendo títulos como “Baila conmigo” (1992), “Papá soltero” (1993), “Agujetas de color de rosa” (1994), “Vivo por Elena” (1998) y “Derbez en cuando” (1998).

También ha incursionado en programas unitarios como “La telaraña” y “La hora marcada”, además de ser conductor en “Al ritmo de la noche” y otras emisiones especiales. Su versatilidad lo llevó, incluso, a desempeñarse como locutor en dos programas de radio en FM.

¿Una maldición sobre el elenco de “¡Cachún cachún ra ra!”?

A lo largo de los años, varios de los actores que formaron parte del elenco original han vivido situaciones trágicas, lo que ha llevado a algunos fans a hablar de una “maldición de Cachún”. Éstos son algunos casos: