“Pobre payaso”: esto dice el explosivo rap de Christian Nodal contra J Balvin

La canción de Christian Nodal dedicada a J Balvin es incendiaria; “defiende tu arte, ya no seas embustero”, le dice. Foto: AFP

Luego de la pelea que protagonizaron en redes sociales Christian Nodal y J Balvin, el cantante mexicano estrenó una canción dedicada al colombiano en la que se lanza contra él con líneas como: “tu eres un chiste, ca***, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”.

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin causó reacciones entre varias figuras de la música como Maluma, Espinoza Paz y Yuridia. Su guerra de comentarios tuvo lugar meses después de que el reggaetonero también se peleara con Residente, de Calle 13.

Christian Nodal estrena explosivo rap contra J Balvin

Sin que se haya zafado de polémicas por su ruptura con Belinda, Christian Nodal continúa siendo blanco de señalamientos y recientemente fue criticado por presuntamente intentar besar a una fan.

El nuevo tema que lo tiene en el ojo del huracán es la pelea que tuvo con J Balvin, que parece no se terminó tras las aclaraciones del colombiano porque ahora el intérprete de “Probablemente” lo ataca con el rap “Girasol”.

“Girasol” es la canción que Christian Nodal dedica a J Balvin

Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores

Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar

No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear

Tú eres un chiste, ca***, cada que intentas cantar

cada que intentas rapear, cada que intentas rimar

Así inicia el tema de más de 5 minutos

En el rap que estrenó este 4 de junio, Christian Nodal incluye el famoso “esto lo hago pa’ divertirme”, que Residente dedicó a J Balvin.

“Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta. Retomaste foto de la prensa, donde salgo ‘pior’, donde me da vergüenza”, continúa Nodal en la letra con la que hace referencia al motivo de su disputa con Balvin

“¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno?”, “pena ajena es lo que das” y “defiende tu arte, ya no seas embustero”, también pronuncia el sonorense quien llama “pobre payaso” a su rival

Hasta el momento J Balvin no ha emitido ninguna reacción sobre el incendiario rap que Christian Nodal compuso para defenderse de él.