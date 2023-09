Gisele Bündchen, exesposa de Tom Brady, pensó en suicidio

Gisele Bündchen pensó en suicidarse. Foto: Gettyimages.

Gisele Bündchen, la exposa de Tom Brady, compartió en una entrevista, que cuando estaba en la cima de su carrera como modelo pensó en suicidarse, pues se sentía asfixiada por su agitada agenda y constantemente tenía ataques de pánico.

En medio de la promoción de su nuevo libro de recetas, “Nourish”, la brasileña habló en el programa “CBS News Sunday Morning” sobre los problemas de salud mental que enfrentó en el inicio de su carrera.

“Estaba en túneles, no podía respirar y luego comencé a estar en los estudios y me sentía como asfixiada”, reveló Gisele.

La extop model compartió que sus pensamientos suicidas comenzaron cuando vivía en el noveno piso de un edificio mientras trabajaba como modelo y tenía que subir las escaleras por temor a quedarse atrapada en el ascensor: “estaba hiperventilando, cuando no puedes respirar incluso con las ventanas abiertas, sientes que no quieres vivir así, ¿sabes a qué me refiero?”.

Gisele ha podido hacer frente a estas situaciones con algunas prácticas como la meditación y el ejercicio, que le han ayudado a encontrar el bienestar mental. “Simplemente creo que ahora me estoy permitiendo salir como Gisele y no como ‘ella’”, dijo en la entrevista.

“No tengo que interpretar un personaje, puedo ser yo y eso es liberador”. Gisele Bündchen.

Esta no es la primera vez que Bündchen admite haber tenido pensamientos suicidas, en 2018, cuando lanzó su libro autobiográfico “Lessons: My Path to a Meaningful Life”, declaró que pensó en saltar de su departamento para terminar con todas sus preocupaciones.

[Te puede interesar: Gisele Bündchen reveló que sufrió ataques de pánico y ansiedad durante su divorcio con Tom Brady]

Gisele Bündchen lanza libro de cocina

La también actriz, Gisele Bündchen, lanzó su libro de cocina titulado “Nourish“, se trata de una recopilación de 100 recetas accesibles, basadas en ingredientes cotidianos, con los que se puede llevar un estilo de vida saludable, equilibrado y constante. Además, muchas de estas elaboraciones están inspiradas en las recetas favoritas de su familia.