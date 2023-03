Gisele Bündchen revela los motivos de su divorcio con Tom Brady; ¿fue por salir del retiro en 2022?

Tom Brady y Gisele Bündchen oficializaron su divorcio en octubre de 2022 tras un mediático y breve proceso de separación, despertando incertidumbre entre sus seguidores. Luego de cinco meses de especulaciones, la modelo brasileña habló por primera vez de los motivos que la llevaron a separarse del exquarterback de la NFL.

La ruptura entre Tom Brady y Gisele Bündchen se atribuyó en múltiples ocasiones a la decisión del jugador de abandonar el retiro que anunció en febrero de 2022 para volver a los emparrillados; sin embargo, la también actriz de 42 años desmintió que esta fuera la razón de su divorcio tras 13 años de matrimonio.

“Es la cosa más loca que he escuchado. Escucha, siempre lo he animado y lo continuaré haciendo para siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón”.

Gisele Bündchen aclaró que hablar de su separación con el siete veces ganador del Super Bowl no es un tema tan sencillo ni se reduzca a una sola razón, reconociendo que con el paso del tiempo ambos comenzaron a buscar caminos diferentes, lo que no significa que hayan dejado de amarse.

“Queríamos cosas diferentes. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona”, dijo la brasileña en entrevista con la revista estadounidense.

Tal como señalaron tanto Gisele Bündchen como Tom Brady en el comunicado oficial de su divorcio, ambos se han mantenido como un equipo que busca criar de la mejor manera a sus dos hijos, Benjamin Rein, de 13, y Vivian Lake, de 10, sin olvidar a John Edward Thomas Moynahan, de 15 años, producto de una relación previa del jugador.

“No estamos jugando uno contra el otro, somos un equipo … Y eso es hermoso. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó cada parte”.

Gisele Bündchen