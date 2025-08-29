GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 que se lleva a cabo en Italia y donde se presentan películas de talla mundial sigue dando de qué hablar; y no sólo por lo que a cine respecta, sino porque en la alfombra roja han desfilado todas las estrellas de Hollywood y otras celebridades.

Éste es un breve recuento de los mejores y más destacados looks del Festival que han capturado la atención de los reflectores y cámaras a lo largo de estos primeros tres días de evento.

Los mejores y más destacados looks del Festival de Venecia 2025

Julia Roberts

Foto: AFP.

Julia Roberts pisó este viernes por primera vez la alfombra roja de la Mostra de Venecia, donde presentó “After the Hunt”, una película de Luca Guadagnino, fuera de competición, que busca “desafiar a la gente a conversar”.

“After the Hunt” es un thriller psicológico en el que Roberts encarna a una profesora de filosofía que se ve confrontada a un supuesto caso de agresión sexual en la Universidad de Yale, donde trabaja.

George Clooney

Foto: AFP.

George Clooney y su esposa pisaron fuerte la alfombra roja de la Mostra de Venecia pese a la lluvia, en la presentación de la película “Jay Kelly”, la cual se liza por el León de Oro.

En la película “Jay Kelly” de Noah Baumbach, Clooney se mete en la piel de un reconocido actor afectado por una crisis de identidad.

Emma Stone

Foto: AFP.

Emma Stone acudió al Festival de Venecia por la proyección de la película “Bugonia” en la que participa junto al actor estadounidense Jesse Plemons y la actriz Alicia Silverstone.

Laura Dern

Foto: AFP.

La actriz estadounidense Laura Dern caminó por la alfombra roja antes de la proyección de la película “Jay Kelly”, presentada en competición en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

Yeom Hye-ran

Foto: AFP.

La actriz surcoreana Yeom Hye-ran asistió a la alfombra roja de la película “No Other Choice”, presentada en competición en el Festival de Venecia. Su look a dos colores simplemente contrastó con el colorido tono de la alfombra roja.

Park Hee-soon

Foto: AFP.

El actor surcoreano Park Hee-soon, quien también forma parte del filme “No Other Choice” desfiló por la alfombra de la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Sin duda, el Festival de Venecia 2025 no solo se consolidó como una de las plataformas más prestigiosas para el cine mundial, sino que también reafirmó su papel como pasarela de tendencias y escenario de elegancia.