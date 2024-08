“Niñas lloraban por tu maltrato constante”: Gloria Aura se va contra Mariana Echeverría por “bully”

Gloria Aura se va contra Mariana Echeverría por “bully”. Foto: Cuartoscuro

Mariana Echeverría, una de las integrantes de “La casa de los famosos México”, causa gran revuelo por su actitud en el reality. Y afuera de la casa más famosa, algunas celebridades reaccionan contra la presentadora de televisión. Ahora fue Gloria Aura quien reveló que la conductora acostumbraba hacer bullying en la escuela.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la hija de Kiko Campos recordó que le tocó consolar a “niñas que se iban a llorar al baño” por el “maltrato constante” de Mariana Echeverría.

“Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión”.

La crítica de Gloria Aura surgió luego de que Mariana Echeverría asegurara, al interior de “La casa de los famosos México”, que estaba en contra el bullying. Incluso, consideró la palabra como “muy fuerte”.

“Yo nunca he llevado un mensaje de bullying. Esa palabra es muy fuerte”, dijo la presentadora al interior del programa de televisión.

Luego de los señalamientos de Gloria Aura contra Mariana Echeverría, se sumaron otros como los de Rox García, presentadora de televisión, quien la describió como una “mujer cruel”.

Además de considerar que “todo cae por su propio peso”, compartió otros ejemplos de cómo Mariana Echeverría habla mal de sus compañeros de programa y, además, les pone apodos.

“De lo peor”: redes estallan contra Mariana Echeverría

A las publicaciones de Gloria Aura, decenas de usuarios estallaron contra Mariana, a la que consideraron de las peores personas.

“De lo peor Mariana, no en la casa, como persona”, “siempre fue muy bully”, “Que lo diga una niña tan talentosa como tú que ha hecho carrera sin escándalos, dice mucho”, “Mariana no es feliz ni con su vida, ni con su cuerpo ni con las cosas que tiene”, “Es muy evidente su personalidad bully, no la puede esconder ni disimular”, son parte de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.