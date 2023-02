“Me enamoro de la persona incorrecta”: Gloria Trevi habla de su relación con Sergio Andrade

Gloria Trevi habla de su relación con Sergio Andrade. Foto: Cuartoscuro

Gloria Trevi habló, como pocas veces, de la relación que mantuvo con Sergio Andrade y que la habría llevado a ser acusada, junto a su entonces pareja, de varios delitos contra menores de edad y pasar varios años en prisión, tanto en Brasil como en México.

El tormentoso enamoramiento de Gloria Trevi

En entrevista con la televisión española, Trevi, quien inició una demanda contra Chumel Torres, afirmó que a su corta edad ella estaba enamorada de Sergio Andrade, a quien describió como la “persona incorrecta”.

“Para mí él era el rey midas, yo sentí, en ese momento, que estaba enamorada de ese señor, pero esa del espejismo que el se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo lo idealicé… a los 15 años crees que nadie te ve la cara. Me enamoré de la persona incorrecta y luego esa persona me dijo tú y yo no somos nada”. Gloria Trevi.

La intérprete de “Todos me miran” detalló que las casi dos décadas que estuvo cerca de Sergio Andrade la llevaron a sentirse “quebrada”.

“Yo estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida. Y 17 años, quiero que lo entiendan, no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. Es más, a los 30 yo estaba tan quebrada, me sentía vieja, me sentía decadente y no me sentía amada, bonita… En realidad, yo era una de las personas de las que él estaba abusando”. Gloria Trevi

Además, la famosa que, según reportes, enfrentaría una nueva denuncia ahora en Estados Unidos, Sergio Andrade la encaminó a un momento en donde Trevi ya no hablaba con nadie.

“Yo no había conocido a nadie más. Yo ya no podía hablar con ningún señor, con ningún muchacho, ya no podía tener, prácticamente, contacto con mi familia, sólo poco y acompañada”. Gloria Trevi

De acuerdo con Gloria Trevi, la manipulación de Sergio Andrade consistía en hacer ver “normal” esos abusos, poniendo de ejemplo a estrellas internacionales.