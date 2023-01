“Tuve que defenderme”: Gloria Trevi habla tras demanda a Chumel; “es bueno ponerle un alto”, dice

Gloria Trevi rompió el silencio y habló sobre los problemas legales que enfrenta en Estados Unidos y la denuncia que interpuso contra Chumel Torres, quien consideró que se trata de una situación “surrealista”.

En un encuentro de medios, entre ellos las cámaras de Sale el Sol, la cantante de “Todos me miran” enfatizó que los temas legales los deja en manos de los jueces y de Dios y, adelantó que sea cual sea el final de la situación, ella tendrá que “seguir adelante”.

Al ser cuestionada sobre el problema legal contra Chumel Torres, quien no descartó que pueda ser cuestión de dinero, Gloria Trevi destacó que ha sido “orillada” a actuar de manera legal para poner un alto a todo aquel que provoque el odio en su contra.

La famosa, quien lloró en pleno concierto, en donde recibió el apoyo de sus seguidores, afirmó que su batalla legal no es más que una reacción de defensa y destacó que, incluso, tras su salida de prisión, no buscó la venganza.

“Entonces ahí es donde yo me he tenido que defender, ni cuando salí de allá de Chihuahua del Cereso, yo no salí a vengarme, salí a trabajar, pero me quisieron volver a hacer daño, volverme a atacar y tuve que defenderme más que a mí a toda la gente que adoro y que está cerca de mí”.

Gloria Trevi