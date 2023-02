Gloria Trevi recuerda la muerte de su hija Ana Dalay, que tuvo con Sergio Andrade

Gloria Trevi habló sobre el fallecimiento de su hija Ana Dalay, y se sinceró en una entrevista para la televisión española, en donde también recordó su relación con Sergio Andrade, padre de su hija y por quien, según dijo, estuvo sometida por 17 años.

La famosa recordó que su ingreso a prisión en Brasil coincidía con la reciente muerte de su hija, situación que comparó con la amputación de extremidades.

“Yo había perdido a mi hija dos meses antes, cuando a ti te amputan las extremidades, no sientes un granito. Yo no sentía, no me importaba”.

La intérprete de “Pelo suelto” dejó entrever que la muerte de su hija fue una de las cosas más impactantes que vivió tras su ingreso a prisión, y explicó por qué en su fotografía salió riendo.

“Salí en la foto sonriendo, en la foto cuando me ficharon, porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada. También pensé en los que me odiaban y no quería que se burlaran más… Me dolía, me dolía mi familia, me dolían las mentiras”.

Gloria Trevi.