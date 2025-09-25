GENERANDO AUDIO...

Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, mejor conocida como “Mary Boquitas“, se volvieron a seguir en Instagram, “en un movimiento estratégico contra el productor Sergio Andrade, pero también contra una importante televisora mexicana”, según informó el periodista espectáculos Javier Ceriani a través de sus redes sociales este martes 23 de septiembre.

Cabe destacar que ambas vivieron juntas durante casi 15 años con Andrade, a quien Trevi acusó de haberla mantenido “controlada, torturada mental y físicamente y esclavizada” como parte de su “sádica” red sexual, según el diario El País.

¿Mary Boquitas y Gloria Trevi se reconciliaron?

A través de un video publicado en X (antes Twitter), Javier Ceriani compartió que Gloria Trevi y “Mary Boquitas” se volvieron a seguir en Instagram después de décadas de distanciamiento, señalando que incluso hay planes de un reencuentro.

“Aunque estaban en la misma demanda, ellas no se hablaron ni en el juicio ni entre sus abogados. Ahora, hay una ‘alianza molotov'”. Javier Ceriani

El periodista compartió las capturas de pantalla en las que se muestra que ambas se están siguiendo actualmente en la red social propiedad de Meta.

Asimismo, Ceriani destacó que esto no sucedía “desde hace décadas”; un periodista de Unotv.com ingresó a las redes sociales de las dos mujeres y descubrió que, efectivamente, se siguen mutuamente, aunque se desconoce exactamente desde cuándo.

“Ambas vivieron el abuso del mismo hombre, Sergio Andrade, y las dos están siendo acusadas por otras chicas”, de acuerdo con el reportero.

Cabe destacar que ninguna de las dos ha declarado haber retomado la comunicación, tal como muestran las redes sociales y el reportero de espectáculos.

Javier Ceriani explica la “alianza” entre ambas

Javier Ceriani retomó que una mujer, identificada como Jane Doe, interpuso una demanda que involucra tanto a Gloria Trevi como a María Raquenel Portillo.

En enero de 2024, Gloria Trevi recibió una nueva denuncia, esta vez por presunta coerción y complicidad en los delitos de abuso sexual al lado de Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, según la revista Rolling Stone.

El periodista también señaló que la televisora mexicana, TV Azteca, trató de reclutar a Mary Boquitas para que se uniera en la demanda contra la cantante de “Con los ojos cerrados“.

“Quieren debilitarla (a Gloria Trevi) por la demanda que tiene contra Pati Chapoy. Vuelan a Mary Boquitas hasta Houston para convencerla de que entre a la demanda”. Javier Ceriani

Según su perspectiva, el plan propuesto por una conductora de la cadena propuso a Raquenel “para acabar con Gloria” antes de enfrentar su proceso legal contra Chapoy.

Sin embargo, María Raquenel Portillo habría respondido que su intención era ir contra Sergio Andrade, mas no contra Gloria Trevi.

“Y como no quiso ir contra Gloria, los de Azteca y Jane Doe incluyeron en la demanda a Raquenel“, señaló Ceriani, quien remató que las dos juntas pueden testificar todo lo que saben del productor musical.

¿Qué paso entre Gloria Trevi y Mary Boquitas?

A través de la serie “Ellas soy yo“, de 2023, Gloria Trevi contó que tenía una buena relación con Mary Boquitas, pues generalmente la acompañaba a donde fuera por orden de Sergio Andrade.

También contó que nombró a María Raquenel como la madrina de su hija Ana Dalay. Incluso, siguieron en contacto tras la muerte de la bebé ni cuando las arrestaron en Brasil.

Sin embargo, Gloria aceptaría ser extraditada mientras Raquenel se quedaría unos meses más en la prisión sudamericana; fue ahí donde comenzaron las rencillas entre ambas, según contó la cantante de “Todos me miran” en la docuserie.

Según sus palabras, Mary Boquitas se sentía opacada por Gloria Trevi, lo que llevó a esta última a distanciarse de ella. Según la serie, ambas mantuvieron comunicación durante su estancia en una prisión de Chihuahua, pero rompieron todo lazo cuando quedaron en libertad.