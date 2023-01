Globos de Oro 2023: los mejores vestidos y looks de la alfombra roja

La entrega número 80 de los Globos de Oro llegó el pasado martes 10 de enero al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California, donde cientos de estrellas desfilaron luciendo los mejores atuendos, incluyendo a los mexicanos Salma Hayek, Guillermo del Toro y Diego Calva. Así fue la alfombra roja de los Golden Globes 2023.

Alfombra roja de los Globos de Oro 2023

Andrew Garfield

Andrew Garfield fue otro de los presentes en la ceremonia número 80 de los Golden Globes. El guapo actor desfiló con un traje color cedrón a juego con zapatos y camisa negros, el guapo actor desfiló en la alfombra roja.

Emma D’Arcy

Emma D’Arcy pasó por la alfombra roja de los Globos de Oro luciéndo uno de los looks más disruptivos de la noche. La actriz lució una falda larga negra con botines decorados con estoperoles, mientras que en la parte superior lució un saco negro con camisa y moño.

Salma Hayek

El talento mexicano se hizo presente, y es que, además de Guillermo del Toro y Diego Calva, la mexicana oriunda de Veracruz, Salma Hayek, pisó fuerte la alfombra roja de los Globos de Oro 2023.

La jarocha se presentó con un hermoso vestido largo y vaporoso en tono nude con escote y un par de tirantes color negro que contrastaban su perfecto outfit.

Letitia Wright

La protagonista de “Black Panther: Wakanda Forever”, Letitia Wrightm desfiló en la alfombra roja de los Globos de Oro con un vestido de corte recto a dos tonos, blanco y cedrón, con abertura lateral.

Billy Porter

Billy Porter lo volvió a hacer, y es que, el cantante y actor se presentó con su, ya usual, outfit de falda larga con la parte superior de traje, esta vez en tono magenta.

Margot Robbie

Margot Robbie llegó partiendo plaza con un vestido geométrico en tonos rosas, que dejaba al descubierto sus brazos. Con el cabello suelto y con una joyería discreta Robbie estuvo nominada al Globo de Oro a mejor actriz por su participación en “Babylon”.

Quentin Tarantino

El director de cine Quentin Tarantino se dio cita en los Golden Globes con un atuendo totalmente negro compuesto de traje, corbata, zapatos y camisa.

Tarantino, llegó acompañado de su esposa Daniella Pick, quien llevó un vestido largo en un hermoso color dorado con escote profundo.

Ana de Armas

¡Guapísima!, así fue como lució Ana de Armas en la alfombra roja de los Golden Globes 2023. Con un vestido largo a dos tonos, la protagonista de la película “Blonde” deslumbró a todos los asistentes

Anya Taylor Joy

Anya Taylor Joy se lució con un moderno vestido amarillo de la firma Christian Dior.

Steven Spielberg

El reconocido director de cine Steven Spielberg acudió con un elegantísimo traje negro con camisa blanca y moño a los Globos de Oro. Luciendo sus características gafas Spielberg ganó la categoría a Mejor Director por su película “The Fabelmans”.

Selena Gómez

Selena Gómez era una de las celebridades que no podía faltar ya que estaba nominada a Mejor Actriz de Serie de Televisión por su participación en “Only Murders in the Building”.

Gómez acudió a la cita con un increíble vestido negro y largo con escote, el cual iba acompañado de una estolas en los brazos color morado.

Jenna Ortega

Jenna Ortega, la protagonista de la serie de Netflix, “Merlina” hizo una increíble presentación esta noche con un sexy vestido vaporoso color rosa.

Bob Odenkirk

Bob Odenkirk, el protagonista de la serie “Better Call Saul” también se hizo presente en la 80 entrega de los Golden Globes, con un traje azul marino y camisa blanca Odenkirk fue el segundo del elenco de la serie de Netflix presente en la gala.

Eddie Murphy

Eddie Murphy llegó a la red carpet luciendo un estilo sobrio de traje negro con camisa negra y lentes de pasta.

Diego Calva

Otro de los mexicanos esperados este martes en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California es Diego Calva, quien estaba nominado a Mejor actor en una película, musical o comedia por su participación en “Babylon”.

Calva, llegó con un traje negro y camisa blanca a contraste con un moño negro. Además. acompañó su atuendo con una flor blanca en la solapa del traje.

Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro, uno de los más esperados esta noche pisó la alfombra roja de los Globos de Oro 2023 luciendo un impecable traje negro a juego con su corbata.

Del Toro llegó acompañado de su esposa Kim Morgan, quien lució un increíble vestido negro largo con detalles al pecho y cuello en blanco.

Rhea Seehorn

Una infaltable en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023 es Rhea Seehorn, quien dio vida a Kim Wexler en la serie “Better Call Saul”.

Seehorn desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido negro con flores en tonos rojos, rosas y magentas que hicieron resaltar su rostro junto a un labial también en tono rojo. Con el cabello suelto y un clutch en tono verde aqua, Rhea lució espectacular a su paso por la red carpet.

Jamie Lee Curtis

Con un black drees de talle largo fue como sorprendió la actriz Jamie Lee Curtis, que a sus más de 60 años de edad deslumbró con su atuendo, y es que, la larga capa de encaje negro que caía por sus hombros le dio un toqué sensual a su vestido, el cual acompañó de un par de brazaletes gemelos en color plata con brillantes.

Li Jun Li

La actriz de origen chino Li Jun Li, se presentó luciendo un increíble vestido largo en color blanco brillante, decorado con diversas aplicaciones de pedrería.

Jun Li complementó su outfit con una delicada gargantilla y aretes cortos. Así como un clutch con pederería.

Tim Burton

El director Tim Burton llegó a la gala con un look sombrío pero bastante elegante, siguiendo muy su estilo. Vistiendo totalmente el negro, y unos anteojos de pasta negra, Burton posó en la alfombra roja de la edición 80 de los Globos de Oro.