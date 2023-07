Ataque sorpresivo: Golpean a Harry Styles en el ojo durante su concierto

Golpean a Harry Styles en concierto. Foto: Getty Images.

Durante una presentación en vivo, el reconocido artista Harry Styles fue agredido, recibiendo un golpe en el ojo por parte de uno de los asistentes a su concierto efectuado en Viena, Austria, la noche del sábado. La sorprendente escena tuvo lugar en pleno escenario, dejando a los fans consternados y preocupados por la seguridad del cantante. Este el video:

Golpean a Harry Styles en el ojo

El momento de tensión ocurrió durante la actuación del ex One Direction, que se encontraba en pleno espectáculo en el marco de su gira mundial “Love On Tour”.

El video muestra como un individuo entre el público se acercó rápidamente al artista y le propinó un golpe en el ojo. El cantante, visiblemente sorprendido, se llevó las manos al rostro y detuvo su presentación momentáneamente. El incidente generó una ola de indignación y preocupación entre sus fans, quienes no podían creer lo que estaban presenciando.

Ataque sorpresivo desata polémica y preocupación

Harry Styles, conocido por su éxito en la música pop, ha ganado una gran cantidad de seguidores a lo largo de su carrera. Su energía en el escenario y su talento artístico lo han convertido en uno de los cantantes más queridos y respetados de la industria musical.

Los fans expresan su apoyo incondicional a Styles, deseando su pronta recuperación y exigiendo justicia para el agresor. La seguridad en los eventos en vivo se ha convertido en una preocupación creciente, y este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de medidas más rigurosas para garantizar la protección de los artistas y su público.

Hasta el momento, Harry Styles y su equipo no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Tampoco se sabe nada sobre el agresor y cuál fue el objeto que arrojó al cantante. Se espera que en los próximos días brinden alguna información adicional sobre su estado de salud y las acciones legales que se tomarán en respuesta a este acto de agresión sin sentido.

Comentarios y reacciones de sus seguidores

La grabación de los hechos se hizo viral, provocando enojo y frustración en sus fans, que realizaron una serie de comentarios en contra del ataque. Entre los que destacan: