El influencer Kunno es famoso en TikTok. Foto: Cuartoscuro

Kunno denunció que un grupo de hombres lo golpeó al salir de un antro en Monterrey, Nuevo León, afirmando que “me gritaron cosas homofóbicas”. Te compartimos los detalles.

Golpean a Kunno salir de antro en Monterrey

A través de un video, el influencer compartió con sus seguidores que, tras salir de fiesta con amigos, se retiró del lugar porque ya tenía copas de más.

“Ayer salí con unos amigos de fiesta en Monterrey. Al final, yo decidí retirarme d de la fiesta porque ya estaba, la verdad, honestamente, cansado y pasado de copas”, detalló Kunno.

Al momento de pedir un taxi por aplicación para retirarse del antro, en lo que llegaba, un grupo de hombres lo empezaron a insultar.

“Me empezaron a gritar, obviamente, muchas cosas homofóbicas. Sí me asusté mucho. Yo creo que no me reconocieron o no sé”, expresó el creador de contenido.

“Un puñetazo en la cara”

Después de los insultos y calificativos contra Kunno, cuyo novió se peleó con Wendy Guevara, los sujetos lo persiguieron y, posteriormente, lo golpearon en la cara. Tras la agresión, el influencer tuvo que correr.

“Pues, obviamente, empezaron a perseguirme, me agarraron y uno de ellos me dio un puñetazo en la cara. Ya empecé a correr”, dijo la estrella de internet.

El creador de contenido y amigo de Cristian Nodal expresó que nunca se imaginó que pasaría por una situación de este tipo en su ciudad “a esta altura de mi vida”.

¿Quién es Kunno?

Guillermo Kunno, de 24 años, es un influencer y creador de contenido, originario de Monterrey, Nuevo León.

Se hizo famoso en TikTok gracias a su coreografía viral conocida como la “Kunno Caminata”, que lo catapultó al estrellato en redes sociales.

Entre celebridades que se unieron al trend se encuentran Erika Buenfil, Livia Brito e incluso la cantante pop Thalía.

Su nombre artístico está inspirado en el actor mexicano Kuno Becker. Además de su presencia en plataformas, el influencer participó en un episodio de “Como dice el dicho”.

La estrella de internet forma parte de la comunidad LGBTIQ+ y se describe como alguien que “lucha a diario por sus sueños”.

El amigo de Cristian Nodal y Ángela Aguilar también se ha visto envuelto en polémicas por llegar a cobrar hasta mil 200 pesos por una fotografía.