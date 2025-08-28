Gracie Abrams conquista los corazones de los mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Gracie Abrams abrió la noche con “Risk”. FOTO: UnoTV

A las 9:10 de la noche, Gracie Abrams subió al escenario del Pepsi Center WTC para ofrecer el segundo y último concierto de su paso por la Ciudad de México, con el que cerró su exitosa gira mundial The Secret of Us Deluxe Tour.

Vestida con un delicado vestido de encaje rojo y guitarra en mano, la cantautora abrió la noche con “Risk”, dando paso a un recorrido de 22 canciones que incluyó temas como I Love You, I’m Sorry, Let It Happen y Us —esta última dedicada a Taylor Swift— para finalmente despedirse con una emotiva interpretación de “Close to You”.

Visiblemente conmovida, Gracie no dejó de agradecer a sus fans mexicanos por la energía y el cariño que le demostraron. Entre lágrimas, confesó que tenía “un nudo en la garganta” por ser el último concierto de su extensa gira, y que le resultaba difícil cantar sabiendo que se trataba de la última vez en este ciclo. Con una sonrisa, prometió regresar pronto.

La hija del reconocido director y productor estadounidense J. J. Abrams se mostró humilde, cercana y cálida con su público: firmó autógrafos, grabó videos con los teléfonos de algunos asistentes y se tomó el tiempo de interactuar de forma genuina con quienes habían esperado horas para verla.

Su despedida en México no solo marcó el final de un tour, sino también el inicio de una conexión aún más fuerte con un país que, sin duda, la recibirá con los brazos abiertos en su próxima visita.