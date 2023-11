¿Cuál frío? Grettell Valdez deslumbra con fotos en bikini

Grettell Valdez se olvidó de las bajas temperaturas e impactó con sus fotos en bikini desde la playa. La actriz, quien confesó que Belinda la ayudó a superar una ruptura amorosa, posó desde las playas de Nuevo Vallarta.

En sus fotos, Grettell Valdez se deja ver muy relajada. Se tomó unas vacaciones en medio de los rumores de su romance con José Ron y poco después de señalar que está abierta a la posibilidad de casarse de nuevo tras su divorcio en 2022.

La actriz presumió que pasó unos días en Vidanta, Nuevo Vallarta. En sus publicaciones señaló que compartir el tiempo entre amigas “es mejor” y hasta le dio espacio a las bromas.

“Porque no soy egoísta, taco de ojo”

Los fans de la villana de telenovelas no tardaron en reaccionar a sus fotos y le escribieron una lluvia de piropos como:

La actriz también se dio tiempo para el yoga y para consentirse con masajes.

Respecto a si tiene un romance con José Ron, rumor que surgió después de que fueran vistos juntos en la Fórmula 1, el actor respondió hace poco que entre ellos sólo exite una amistad.

Más de un año después de su divorcio con Leo Clerc, un empresario suizo que enfrenta un proceso legal en su país por acusaciones de fraude y lavado de dinero, Grettell Valdez comentó ante medios de comunicación que no descarta casarse por tercera ocasión.

“La verdad no está en mis planes ni nada, pero bueno, una nunca… ¿cómo se dice?… no hay que… ¿cómo se dice?… de esta agua no beberé”

Dijo Grettell Valdez