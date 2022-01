“Feliz y agradecida”: Grettell Valdez reaparece en este video tras cirugía en dedo

La actriz Grettell Valdez reapareció en redes sociales luego de que se sometiera a una operación en uno de sus dedos, pues le diagnosticaron una verruga interna que le podría generar un cáncer. Fue mediante sus historias de Instagram, donde la artista informó de su estado de salud.

La artista salió muy contenta con los resultados de la operación, en donde le retiraron una pequeña parte de su dedo pulgar.

Grettell Valdez habló hace días con sus fans, mediante una transmisión en vivo, en la que comentó que es un virus al que se enfrenta y no al cáncer. Detalló que es una infección que le apareció hace cinco años y ahora tenía una verruga que, si no la quitaban con cirugía, transmutaría.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’, le dije ‘ok’”.