“Este virus me está matando”: Grettell Valdez preocupa a sus fans; revela qué enfermedad padece

La acrtiz Grettell Valdez reveló que padece salmonela. Foto: Cuartoscuro

Grettell Valdez alarmó a sus seguidores al compartir que se encontraba enferma de un virus que, dijo, la “está matando”. A través de sus historias de Instagram, la actriz informó que había sido diagnosticada con salmonela.

“Este virus me está matando… Algo que más odio en la vida: enfermarme. No saben el fin de semana que pasé. Confirmado: salmonela con los estudios que me hicieron”, informó la famosa en sus redes sociales.

Con un video explicando su padecimiento, Grettell Valdez reveló que durante el fin de semana no había tenido ni fuerza para llegar al hospital. Además, explicó que para poder continuar con sus compromisos de trabajo tuvo que acelerar el tratamiento.

“Tuve que acelerar el proceso vía intravenoso, no podía moverme, no podía ni siquiera llegar al hospital”

Además, la famosa, que ya había enfrentado un tema de salud hace un tiempo, agradeció las muestras de apoyo de sus fans, así como la ayuda que recibió por parte de sus amigos y del personal médico que tuvo que acudir a hasta su domicilio.

Aunque Valdez rompió el silencio sobre su padecimiento, había causado preocupación entre sus fans, pues la actriz compartió el momento en donde estaba canalizada recibiendo el tratamiento.

En esas primeras imágenes, la expareja del presentador Patricio Borghetti afirmó que el virus que padecía la tenía muy mal e incluso, se aventuró a decir que estaba acabando con ella.

¿Qué es salmonela, enfermedad que tiene Grettell Valdez?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades, la salmonela es una bacteria que causa complicaciones de salud. A decir de dichos centros, se puede “contraer una infección por salmonela al comer diferentes alimentos”.

Sin embargo, la transmisión no se limita a los alimentos, pues también se puede contraer debido al “agua contaminada, el medioambiente, otras personas y animales. Hasta las mascotas y los animales en zoológicos interactivos”.