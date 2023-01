Grupo Firme pospone concierto por salud de Eduin Caz; vocalista explica su estado en video

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anunció que la presentación que tenía prevista la banda para inicios de febrero, en el Foro Sol, tendrá que ser pospuesta debido a que su recuperación, luego de la cirugía a la que sometió, es más lenta de lo que planeaba.

“Aquí andamos en recuperación. Este video me da como un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así, la verdad. Es obligatorio porque les tengo una mala noticia, el evento del Foro Sol lo vamos a cambiar”.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme