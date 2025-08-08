GENERANDO AUDIO...

El Grupo Intocable visitó el Palacio Nacional para compartir con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su nuevo tema “Estamos todos”, una canción inédita dedicada a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Por su parte, la mandataria aprovechó para mostrar el sencillo este viernes durante su conferencia mañanera.

La mandataria relató que la agrupación, integrada por Ricky y René, acudió personalmente este jueves para mostrarle el nuevo tema con un fuerte mensaje sobre la experiencia de miles de migrantes.

“Ayer vino Grupo Intocable, Ricky y Rene, para decirme que estaban sumados a la iniciativa, que estaban aquí en México, y me mostraron una canción inédita de ellos. Les dije: ‘¿Por qué no me dejan presentarla en La Mañanera?’ y me dijeron que sí y muy rápidamente hicieron este video”, explicó Sheinbaum.

“Está dedicada a las y los hermanos migrantes que se sienten de pronto en una situación difícil y la canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y aprovechó para descartar que Intocable se presentará el 15 de julio en el Zócalo de la CDMX. “Quizá el próximo año”.

Por su parte, los músicos compartieron en sus redes sociales una fotografía con la mandataria mexicana en sus redes sociales.

¿Qué dice la letra de la canción de Grupo Intocable, titulada “Estamos Todos”?

La nueva canción de Grupo Intocable habla sobre los sentimientos que pueden llegar a experimentar los migrantes en Estados Unidos.

“Días tristes, gente que pasa dolor, Injusticias, el mundo cada vez peor, Veo un plan divino, que se niega a aparecer, Mis ojos tienen frío, de tanto ver el mundo arder, No entiendo nada, por qué disparan, Balas en vez de amor”, relata la letra.

“Estamos todos” también es un llamado contra la violencia que experimentan lo migrantes, con frases como: “¿Por qué nos separa, solo por hablar español?, Que no se sienta solo, aquí estoy estamos todos, Sueños para vivir mejor…”.