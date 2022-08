Grupo Pesado alista festejos por 30 años; lanza tema “El Infierno”

Grupo Pesado está muy cerca de cumplir 30 años de carrera y ha logrado colocar temas como “Ojalá que te mueras” y “A chillar a otra parte” en la memoria de la gente; ahora, lanzaron “El infierno”, con la que buscan llegar una vez más al corazón de los despechados.

“Es una historia fuerte, una historia de desamor, una historia de una ruptura de una pareja en donde ella, al final de la relación, pues le desea todo lo peor. Y el hombre, al momento de retirarse, al momento de que ella lo invita que se vaya al infierno, él voltea y le dice: Si me deseas que me vaya al infierno, lo único que tengo que hacer es quedarme contigo, porque el infierno era aquí mismo”.

Los de Grupo Pesado también tienen temas muy amorosos, porque para ellos es importante que toda la familia pueda disfrutar de su música y del tradicional sonido norteño, más allá de las modas o tendencias que han surgido en el regional mexicano.

“Bueno, tratamos de hacer canciones que cualquier persona se pueda identificar con cualquier tema de Pesado (…) Que eso se trataba también no, que las nuevas generaciones sepan de dónde proviene la música norteña, entonces, siempre estamos pensando en qué es lo que quiere escuchar la gente de nosotros y eso siempre nos ha dado buenos resultados”.

El próximo año será de festejo por sus primeras tres décadas de música, por ello, se preparan grandes colaboraciones que prefieren mantener en secreto, además de un disco.

“Hay muchos artistas que están en la mente de la agrupación, obviamente no sabemos si se puedan a dar o no, lo que sí sabemos es que si se llegan a dar no vamos a perder la oportunidad de sacarle el mejor provecho y hacer las cosas con mucho amor (…) Vamos a ir preparando todo para el próximo año, una gran producción con muchas sorpresas, yo creo que el primer trimestre o el primer semestre del próximo año la gente va a tener en sus manos muchas sorpresas agradables”.

Julio Taméz, Grupo Pesado.