“Guana”. Foto: Cuartoscuro

La noche de este 21 de septiembre, la casa más famosa de México despidió a uno de sus concursantes más comentados: Guana, quien después de 57 días de convivencia quedó fuera del reality show.

Durante la octava gala de eliminación, Galilea Montijo reunió a los nominados de la semana, entre ellos Shiky y Guana, para dar a conocer la decisión del público.

“En mis manos la decisión del público y el público dice que quien abandona la casa esta noche tras 57 días es…”, dijo la conductora antes de revelar el resultado. Segundos después, confirmó que Guana había recibido la menor cantidad de votos, convirtiéndose así en el octavo eliminado.

El momento estuvo lleno de tensión, pero Guana sorprendió a todos al reaccionar con una sonrisa serena cuando la puerta se abrió para marcar su salida. Se despidió de sus compañeros y se dirigió al auto que lo llevaría al foro para su primera entrevista tras abandonar el programa.

¿Quién nominó a Guana?

Guana llegó a la gala de eliminación luego de cometer un error en el confesionario durante la octava nominación.

Los puntos que lo llevaron a la lista de sentenciados provinieron de Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Abelito, quienes lo señalaron como candidato a salir de la casa.

Ahora, con su salida, la competencia entra a su recta final, en la que cada voto del público será decisivo para definir quién llegará a la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.