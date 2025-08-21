GENERANDO AUDIO...

“Guana” y Priscila Valverde protagonizan polémica. Foto: Getty

“Guana” y Priscila protagonizaron la polémica y máxima tensión durante el proceso de nominados para el cuarto eliminado en La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz entró primero al confesionario, la jefa le indicó el proceso de nominación, el cual cambió en esta ocasión. Ella primero eligió a sus nominados y luego tomó un puerquito con una consigna.

La revelación fue que sus selecciones quedaban anuladas, o sea que no importó a quien eligiera y los votos que les quería dar. En cambio, la indicación era que se dirigiera con alguien de afuera y lo llevara al confesionario para que esa persona escogiera las nominaciones de ella.

La también modelo salió y llamó a Luis, ambos ingresaron al confesionario y la jefa les dijo lo que procedía. Fue así que llegó el instante en que “Guana” y Priscila protagonizan la polémica, pues él al saber que debía elegir por ella, decidió que una de sus nominaciones sería para la propia Priscila.

Enseguida de escuchar su nombre, la actriz se quedó con una gran sorpresa, incluyendo también a Galilea Montijo y al resto del panel, pues resultó inédito que se diera esa nominación en la cara de la propia modelo.

El rostro de Priscila expresaba incredulidad y sorpresa, pues no podía creer lo que le había hecho “Guana”, quien simplemente dio la vuelta a la página y decidió no entrar en confrontación con la actriz, pese a recibir más de una mirada sobre él.

¿Le costó ser posiblemente eliminada el domingo a Priscila Valverde?

Sí. Al final la polémica entre “Guana” y Priscila sí le costó a ella y formó parte de la lista de nominados para salir el próximo domingo 24 de agosto, junto a Mar Contreras, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Shiky, Mariana Botas, Abelito y “Guana”. Uno de ellos dirá adiós.

