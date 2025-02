GENERANDO AUDIO...

Los Premios Oscar son como el Super Bowl para los cinéfilos, con todo y las quinielas, las apuestas y aquellas personas que se vuelven expertas en cine a pesar de que su película favorita es “Son como niños” de Adam Sandler.

Obviamente, en “3, 2… Uno“, el podcast de cine de Unotv.com no juzga los gustos de nadie, pero sí te vamos a ayudar a volverte un experto del séptimo arte antes de la ceremonia de este domingo 2 de marzo.

Lo que debes saber de las 10 nominadas a “Mejor Película” en los Oscar

Diez películas fueron nominadas en la categoría de “Mejor Película” dentro de los Premios Oscar 2025, éstas son:

“Anora”

“The Brutalist” (“El Brutalista”)

“A complete unknown” (“Un Completo Desconocido”)

“Conclave” (“Cónclave”)

“Dune: Part Two (“Duna: Parte Dos”)

“Emilia Pérez”

“I’m still here” (“Aún estoy aquí”)

“Nickel Boys”

“The Substance” (“La sustancia”)

“Wicked”

“Anora” es una de las grandes favoritas tanto en las casas de apuestas como entre Claudia Lando y Alfredo Narváez, nuestros queridos conductores. Tanto por su espectacular final, como por Mikey Madison y su caótica estructura, ésta podría ser la ganona de la noche.

Otra gran candidata es “Cónclave“, película a la que bautizamos como “‘Chicas Pesadas’ en el Vaticano”, y que tiene uno de los mejores guiones del año, según nuestra humilde perspectiva.

En “3, 2… Uno” no dejamos de lado a “The Brutalist“, película de Brady Corbet que, al menos a Alfredo no le pareció una obra maestra. “Me parece que los últimos cinco minutos son mucho más interesantes que sus tres horas de desarrollo”, dice.

DISCLAIMER: No nos malentiendan, “The Brutalist” no es un mala película ni mucho menos, de hecho, es una bonita experiencia pasar casi cuatro horas en el cine, incluyendo un intermedio.

Eso sí, pensamos que Corbet podría ser el máximo favorito a ganar el Oscar a Mejor Director. Por si quieres hacer una quiniela, esta sería una opción bastante segura.

Por otro lado, “A complete unknown” nos pareció una biopic más con un Timothée Chalamet destacado, quien también apareció en “Dune: Part Two“, la representante del Hollywood más comercial e industrial.

¿Tú no te has preguntado por qué “Dune: Part Two” no fue considerada a más categorías? Podría ser para repetir el fenómeno de Peter Jackson y “El Señor de los Anillos“, que se llevó once nominaciones y el mismo número de victorias por su tercera entrega.

Esto no está contemplado todavía para “Wicked” un musical mucho mejor que “Emilia Pérez”, pero que no pasa de esa consideración. ¿Digna para los Premios Oscar? Aún no estamos tan seguros.

Es difícil dejar de lado a “The Substance“, una película de terror que desea dar la sorpresa, aunque tiene prácticamente un premio asegurado: el de Mejor Actriz a Demi Moore.

¿Cuál es nuestro favorito a Mejor Actor? Adrien Brody por “The Brutalist“, nos parece que hay pocas alternativas en este sentido.

SEGUNDO DISCLAIMER: Qué difícil fue ver “I’m still here” y “Nickel Boys” por su inaccesibilidad en plataformas de streaming y cadenas de cine comercial. Finalmente, fue posible verlas, pero qué complicado fue.

El fenómeno particular de “Emilia Pérez”

“Emilia Pérez” partía como la favorita absoluta en los Premios Oscar 2025, nadie dudaba que iba a ser la máxima ganadora de la noche, ni Claudia y Alfredo, quienes pensaban con tristeza que iba a ser la noche de gloria de todos los involucrados.

Sin embargo, la palabra clave de esta cinta no es “coca light”, sino “autosabotaje“, empezando por el caso de Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta. “Alguien tenía que entrar al quite y quitarle el celular a Karla Sofía”, dijo nuestra rubia favorita.

De no haber sido por los tuits de la actriz trans española, que provocaron el desprecio general por la película, muy probablemente se habría llevado más premios que solamente el de Mejor Actriz de Reparto a Zoe Saldaña.

Pero en “3, 2… Uno” también pensamos que la reacción del director Jacques Audiard y el resto del equipo de “Emilia Pérez” se portó de una manera terrible al darle la espalda a su actriz cuando las cosas se pusieron complicadas.

Atrás quedaron las quejas de que representaba mal a la cultura mexicana, pues la propia marea y los propios marineros terminaron por hundir este barco.

Oscar 2025: también es una noche de apuestas

Alfredo Narváez y Claudia Lando hicieron varias apuestas por los Premios Oscar 2025 y, de hecho, hicieron una quiniela cuyos resultados revelaremos pronto.

Y, como spoiler, el perdedor recibirá un castigo ejemplar cuando pase la ceremonia desde Hollywood. ¿No te imaginas lo que puede ser?

Sin embargo, amablemente te damos una serie de consejos y reglas no escritas por si vas a apostar o hacer una quiniela:

Si una película extranjera también está nominada a Mejor Película, esa es la ganadora en la primera categoría

Las tendencias de otras premiaciones puede decantar el resultado del Oscar

Esa película nominada a Mejor Película Animada y Extranjera podría ser la ganadora en una sola categoría

Ahora ya eres todo un experto en cine y estás listo para ver los Premios Oscar este domingo 2 de marzo.