Guillermo del Toro arremete contra la inteligencia artificial en proyección de “Frankenstein”
El director mexicano Guillermo del Toro no se quedó callado y arremetió contra la inteligencia artificial durante la presentación de su nueva cinta “Frankenstein”, en Nueva York, Estados Unidos.
El director subrayó que la amenaza de la inteligencia artificial va más allá del simple desplazamiento laboral, pues también afecta la esencia de la humanidad. Y destacó que su nuevo filme se centra en el trabajo humano.
“En esta película todos los decorados son reales. Es una ópera, hecha por humanos y para humanos. Es una película que está ahí para recordarnos que el arte no sólo es necesario, sino urgente”.Guillermo del Toro
Posteriormente, el cineasta abandonó el escenario con un emotivo: “¡La IA se puede ir al carajo!”, un comentario que provocó los aplausos del público.
El cineasta describió los tiempos actuales como “una época de terror e intimidación”, señalando que la respuesta debe ser la de “mantenernos humanos” en un mundo que empuja hacia una “comprensión bipolar de la humanidad”.
Cabe destacar, que para la presentación en México, Guillermo del Toro vendrá a la CDMX junto con los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac este lunes 3 de noviembre.
“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple. Porque soy mexicano”, dijo Guillermo del Toro en un video donde anunció su visita a la tierra que lo vio nacer.
¿Dónde podrás ver la nueva película de Guillermo del Toro?
“Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro, está por llegar a lo cines, pero no será proyectada en Cinemex y Cinépolis, y solo se podrá ver en algunas salas.
La película del mexicano se suma al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, pero antes de llegar a la pantalla grande el 23 de octubre, Pimienta Films dio a conocer una lista de los cines en donde se proyectará la cinta.
Cines donde se proyectará “Frankenstein” de Guillermo del Toro
Ciudad de México
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (CCU)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Estado de México
- Film Club Café
- Cineteca Mexiquense
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinetop Ecatepec
- Cinemas Plaza Mariana
- Cineplex Atlacomulco
- Cinestar San Mateo
- Cinemas Lerma
- Cinema Plaza Valle
- Cine Xilotzin
- Cineplex Ixtapaluca
Aguascalientes
- Cinemas Krystal
- Cinetop Aguascalientes
- Sala Alternativa
- Intercinemas Calvillo
Baja California
- Cinedot Oasis Tijuana
- Cineteca Tijuana
Chiapas
- Cinemas Ocosingo
Chihuahua
- Cinemas Delicias
Coahuila
- Río Cinemas Alameda
- Río Cinemas Cineplex Tec
- Río Cinemas Sabinas
- Citicinemas Torreón
Colima
- Cinemas del Country
Guanajuato
- Cinemubi Guanajuato
Guerrero
- Cine Hidalgo
Hidalgo
- Cinemas Ultra
- Cineplex Ixmiquilpan
- Cine Plaza del Villar
- Cineteca Tulancingo
- Cinebox Tula
Jalisco
- Cineteca FICG
- Cineforo UDG
- Cine + Lago
- Cinemas Plaza San Javier
- Cineplex Atotonilco
- Cinery Plaza Sao Paulo
- Cinematic Film Ajijic
Michoacán
- Cinelia Morelia
- Teatro Emperador Caltzontzin
- Cinemas Madero
Morelos
- Cinedot Cuernavaca
- Cinema Las Plazas
Nayarit
- Nayarlab
- Cinema Guayabitos
- Cinemac
Nuevo León
- Cineteca Nuevo León
- Cineplex Guadalupe
- Epic Cinema
- Elite Cinema
- Río Cinemas Cuauhtémoc
Oaxaca
- Cine Zicatela
Tabasco
- Cinemas Tabasco
Puebla
- CCU BUAP
- Cinemas Zacatlán
- Cinebox San Martín
- Cinebox Teziutlán
Querétaro
- Cinedot Centro Sur
- Cinetop Tequisquiapan
- Cinebox San Juan
San Luis Potosí
- Cineteca Alameda
- Magnus Cinema
- Magnus Cinema Puente Corona
- Cineplex Matehuala
Sinaloa
- Citicinemas La Isla
- Citicinemas Galerías San Miguel
- Citcinemas Guamuchil
Sonora
- Cineteca Sonora
- Cinetix San Luis Río Colorado
- Cinemall
Tamaulipas
- Multicinemas Azteca
- Cinebox Tampico
Tlaxcala
- Cinedot Tlaxcala
- Cinetix Huamantla
- Cinetix Apizaco
- Multicine
Veracruz
- Cinetix Orquídeas
- Cinetix Plaza Zaragoza
- Cinebox Coyol
- Cinebox Papantla
Yucatán
- Cinerec Tekax
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Capital Movie
¿De qué trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro?
Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.
La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).
