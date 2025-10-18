Guillermo del Toro arremete contra la inteligencia artificial en proyección de “Frankenstein”

Ante el arte como algo objetivo y distante, el director mexicano Guillermo del Toro defendió este domingo en Cannes que la emoción es "el nuevo punk".
Guillermo del Toro.

El director mexicano Guillermo del Toro no se quedó callado y arremetió contra la inteligencia artificial durante la presentación de su nueva cinta “Frankenstein”, en Nueva York, Estados Unidos.

El director subrayó que la amenaza de la inteligencia artificial va más allá del simple desplazamiento laboral, pues también afecta la esencia de la humanidad. Y destacó que su nuevo filme se centra en el trabajo humano.

“En esta película todos los decorados son reales. Es una ópera, hecha por humanos y para humanos. Es una película que está ahí para recordarnos que el arte no sólo es necesario, sino urgente”.

Guillermo del Toro

Posteriormente, el cineasta abandonó el escenario con un emotivo: “¡La IA se puede ir al carajo!”, un comentario que provocó los aplausos del público.

El cineasta describió los tiempos actuales como “una época de terror e intimidación”, señalando que la respuesta debe ser la de “mantenernos humanos” en un mundo que empuja hacia una “comprensión bipolar de la humanidad”.

Cabe destacar, que para la presentación en México, Guillermo del Toro vendrá a la CDMX junto con los actores Jacob Elordi Oscar Isaac este lunes 3 de noviembre.

“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple. Porque soy mexicano”, dijo Guillermo del Toro en un video donde anunció su visita a la tierra que lo vio nacer.

¿Dónde podrás ver la nueva película de Guillermo del Toro?

“Frankenstein”, la nueva cinta de Guillermo del Toro, está por llegar a lo cines, pero no será proyectada en Cinemex y Cinépolis, y solo se podrá ver en algunas salas.

La película del mexicano se suma al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, pero antes de llegar a la pantalla grande el 23 de octubre, Pimienta Films dio a conocer una lista de los cines en donde se proyectará la cinta.

Cines donde se proyectará “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Ciudad de México

  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cineteca Nacional de las Artes
  • Cineteca Nacional Chapultepec
  • Cine Tonalá
  • La Casa del Cine
  • Cinemanía
  • Sala Julio Bracho (CCU)
  • Museo Universitario del Chopo
  • Cinedot Azcapotzalco
  • Cinespot Tláhuac
  • Cinetop Azcapotzalco
  • Cine Linterna Mágica
  • Cinemas WTC
  • Autocinema Coyote Insurgentes
  • Autocinema Coyote Polanco

Estado de México

  • Film Club Café
  • Cineteca Mexiquense
  • Cinedot Coacalco
  • Cinedot Los Reyes
  • Cinetop Ecatepec
  • Cinemas Plaza Mariana
  • Cineplex Atlacomulco
  • Cinestar San Mateo
  • Cinemas Lerma
  • Cinema Plaza Valle
  • Cine Xilotzin
  • Cineplex Ixtapaluca

Aguascalientes

  • Cinemas Krystal
  • Cinetop Aguascalientes
  • Sala Alternativa
  • Intercinemas Calvillo

Baja California

  • Cinedot Oasis Tijuana
  • Cineteca Tijuana

Chiapas

  • Cinemas Ocosingo

Chihuahua

  • Cinemas Delicias

Coahuila

  • Río Cinemas Alameda
  • Río Cinemas Cineplex Tec
  • Río Cinemas Sabinas
  • Citicinemas Torreón

Colima

  • Cinemas del Country

Guanajuato

  • Cinemubi Guanajuato

Guerrero

  • Cine Hidalgo

Hidalgo

  • Cinemas Ultra
  • Cineplex Ixmiquilpan
  • Cine Plaza del Villar
  • Cineteca Tulancingo
  • Cinebox Tula

Jalisco

  • Cineteca FICG
  • Cineforo UDG
  • Cine + Lago
  • Cinemas Plaza San Javier
  • Cineplex Atotonilco
  • Cinery Plaza Sao Paulo
  • Cinematic Film Ajijic

Michoacán

  • Cinelia Morelia
  • Teatro Emperador Caltzontzin
  • Cinemas Madero

Morelos

  • Cinedot Cuernavaca
  • Cinema Las Plazas

Nayarit

  • Nayarlab
  • Cinema Guayabitos
  • Cinemac

Nuevo León

  • Cineteca Nuevo León
  • Cineplex Guadalupe
  • Epic Cinema
  • Elite Cinema
  • Río Cinemas Cuauhtémoc

Oaxaca

  • Cine Zicatela

Tabasco

  • Cinemas Tabasco

Puebla

  • CCU BUAP
  • Cinemas Zacatlán
  • Cinebox San Martín
  • Cinebox Teziutlán

Querétaro

  • Cinedot Centro Sur
  • Cinetop Tequisquiapan
  • Cinebox San Juan

San Luis Potosí

  • Cineteca Alameda
  • Magnus Cinema
  • Magnus Cinema Puente Corona
  • Cineplex Matehuala

Sinaloa

  • Citicinemas La Isla
  • Citicinemas Galerías San Miguel
  • Citcinemas Guamuchil

Sonora

  • Cineteca Sonora
  • Cinetix San Luis Río Colorado
  • Cinemall

Tamaulipas

  • Multicinemas Azteca
  • Cinebox Tampico

Tlaxcala

  • Cinedot Tlaxcala
  • Cinetix Huamantla
  • Cinetix Apizaco
  • Multicine

Veracruz

  • Cinetix Orquídeas
  • Cinetix Plaza Zaragoza
  • Cinebox Coyol
  • Cinebox Papantla

Yucatán

  • Cinerec Tekax
  • Cines Siglo XXI

Zacatecas

  • Capital Movie

¿De qué trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.

La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al Monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).

