Guillermo del Toro bajó 80 kilos. Foto: AFP

El director de cine Guillermo del Toro bajó 80 kilos por cuestiones de salud, no porque lo necesitara urgentemente, sino por estar bien, pues dijo en una entrevista que está consciente de la edad que tiene, por lo que desea no tener complicaciones a futuro.

El también guionista, productor y novelista tapatío, estaba hablando de su esperada película “Frankenstein”, con un reportero de Televisa, cuando éste le habló sobre su apariencia física, ante lo cual, el director refirió que no había nada de qué preocuparse.

El cineasta mencionó que llegó a edad donde cualquier persona se preocupa por su estado de salud, y donde se tienen que hacer ciertos cambios:

“Yo creo que conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que ya hay que bajarle a los tacos.” Guillermo del Toro

Si bien, Guillermo del Toro bajó 80 kilos, el propio director mencionó que está contento por esa situación, por lo que se podría pensar que cumplió una meta que se trazó para ello.

¿Quién es Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro nació en Guadalajara en 1964 y desde su adolescencia mostró interés por el cine. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara.

Desde temprano se inclinó por el género fantástico y por las historietas japonesas. A mediados de los años 80 rodó sus primeros cortos de terror, entre ellos “Doña Lupe” (1985) y “Geometría” (1987).

Primeros logros

Del Toro inició su carrera como maquillador de efectos especiales, pero alcanzó reconocimiento internacional con Cronos (1993), película que escribió y dirigió. La cinta ganó premios en el Festival de Cannes y obtuvo ocho Arieles, incluidos los de mejor director, mejor guion y el Ariel de Oro.

Consagración internacional

En 2006, Guillermo del Toro consolidó su prestigio con “El Laberinto del Fauno”, que lo llevó a ser nominado al Oscar como mejor guion original. La película ganó tres Premios de la Academia en Dirección de Arte, Cinematografía y Maquillaje, además de sumar más de 40 galardones internacionales.

En 2017, “La Forma del Agua” lo consagró como uno de los grandes cineastas contemporáneos. La cinta ganó el León de Oro en Venecia y cuatro Premios Oscar, incluidos Mejor Película y Mejor Director, además de premios BAFTA.

Diversidad en su filmografía

Su carrera tiene cintas como “Mimic” (1997), “El Espinazo del Diablo” (2001), “Hellboy” (2004), “Pacific Rim” (2013) y “La Cumbre Escarlata” (2015). En 2021 estrenó “El Callejón de las Almas Perdidas” y en 2022 presentó su versión de “Pinocho”.

Faceta como productor

Del Toro también destacó como productor. Respaldó “El Orfanato” (2007), “Historias de miedo para contar en la oscuridad” (2019), “Las Brujas” (2020) y “Trollhunters: El Ascenso de los Titanes” (2021).