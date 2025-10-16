Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac vendrán a CDMX para presentar “Frankenstein”
El director Guillermo del Toro, así como los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac visitarán la Ciudad de México este lunes 3 de noviembre para promocionar su película “Frankenstein”.
La noticia fue confirmada a través de un video donde el propio Guillermo del Toro explicó cómo su perspectiva sobre lo bello y lo horroroso está marcada por su identidad cultural.
“Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso algo bello y en lo bello algo horroroso. La respuesta fue muy simple. Porque soy mexicano”.Guillermo del Toro
El ganador del Oscar invitó a su público a ver la película con el corazón abierto, destacando que no se trata sólo de una historia de terror, sino de una profunda reflexión sobre los vínculos familiares.
“Esto no es sólo una película de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en aquellos que no la conocen”.
Finalmente, Guillermo del Toro cerró su mensaje con un llamado emotivo a sus fanáticos: “Ojalá disfruten esta película y cada uno de sus personajes con el corazón abierto y mucha mexicanidad”.
¿Dónde ver “Frankenstein” de Guillermo del Toro?
La película del mexicano se suma al catálogo de Netflix el 7 de noviembre, pero antes de llegar a la pantalla grande el 23 de octubre, Pimienta Films dio a conocer una lista de los cines en donde se proyectará la cinta.
Cines donde se proyectará “Frankenstein” de Guillermo del Toro
Ciudad de México
- Cineteca Nacional Xoco
- Cineteca Nacional de las Artes
- Cineteca Nacional Chapultepec
- Cine Tonalá
- La Casa del Cine
- Cinemanía
- Sala Julio Bracho (CCU)
- Museo Universitario del Chopo
- Cinedot Azcapotzalco
- Cinespot Tláhuac
- Cinetop Azcapotzalco
- Cine Linterna Mágica
- Cinemas WTC
- Autocinema Coyote Insurgentes
- Autocinema Coyote Polanco
Estado de México
- Film Club Café
- Cineteca Mexiquense
- Cinedot Coacalco
- Cinedot Los Reyes
- Cinetop Ecatepec
- Cinemas Plaza Mariana
- Cineplex Atlacomulco
- Cinestar San Mateo
- Cinemas Lerma
- Cinema Plaza Valle
- Cine Xilotzin
- Cineplex Ixtapaluca
Aguascalientes
- Cinemas Krystal
- Cinetop Aguascalientes
- Sala Alternativa
- Intercinemas Calvillo
Baja California
- Cinedot Oasis Tijuana
- Cineteca Tijuana
Chiapas
- Cinemas Ocosingo
Chihuahua
- Cinemas Delicias
Coahuila
- Río Cinemas Alameda
- Río Cinemas Cineplex Tec
- Río Cinemas Sabinas
- Citicinemas Torreón
Colima
- Cinemas del Country
Guanajuato
- Cinemubi Guanajuato
Guerrero
- Cine Hidalgo
Hidalgo
- Cinemas Ultra
- Cineplex Ixmiquilpan
- Cine Plaza del Villar
- Cineteca Tulancingo
- Cinebox Tula
Jalisco
- Cineteca FICG
- Cineforo UDG
- Cine + Lago
- Cinemas Plaza San Javier
- Cineplex Atotonilco
- Cinery Plaza Sao Paulo
- Cinematic Film Ajijic
Michoacán
- Cinelia Morelia
- Teatro Emperador Caltzontzin
- Cinemas Madero
Morelos
- Cinedot Cuernavaca
- Cinema Las Plazas
Nayarit
- Nayarlab
- Cinema Guayabitos
- Cinemac
Nuevo León
- Cineteca Nuevo León
- Cineplex Guadalupe
- Epic Cinema
- Elite Cinema
- Río Cinemas Cuauhtémoc
Oaxaca
- Cine Zicatela
Tabasco
- Cinemas Tabasco
Puebla
- CCU BUAP
- Cinemas Zacatlán
- Cinebox San Martín
- Cinebox Teziutlán
Querétaro
- Cinedot Centro Sur
- Cinetop Tequisquiapan
- Cinebox San Juan
San Luis Potosí
- Cineteca Alameda
- Magnus Cinema
- Magnus Cinema Puente Corona
- Cineplex Matehuala
Sinaloa
- Citicinemas La Isla
- Citicinemas Galerías San Miguel
- Citcinemas Guamuchil
Sonora
- Cineteca Sonora
- Cinetix San Luis Río Colorado
- Cinemall
Tamaulipas
- Multicinemas Azteca
- Cinebox Tampico
Tlaxcala
- Cinedot Tlaxcala
- Cinetix Huamantla
- Cinetix Apizaco
- Multicine
Veracruz
- Cinetix Orquídeas
- Cinetix Plaza Zaragoza
- Cinebox Coyol
- Cinebox Papantla
Yucatán
- Cinerec Tekax
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Capital Movie
¿De qué trata “Frankenstein” de Guillermo del Toro?
Guillermo del Toro, ganador de varios premios Oscar, dirige esta adaptación del clásico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, un científico brillante y ególatra que da vida a una criatura durante un monstruoso experimento que acaba siendo la perdición tanto del creador como de su desdichada creación.
La película de Del Toro está ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, donde el doctor Pretorious (Christoph Waltz) necesita encontrar al monstruo de Frankenstein (Jacob Elordi) para continuar los experimentos del doctor Víctor Frankenstein (Oscar Isaac).