Guillermo del Toro pide apoyar salas independientes que proyectan Frankenstein en México

GENERANDO AUDIO...

Guillermo del Toro hizo pide apoyar las salas de cine independientes.

El cineasta Guillermo del Toro hizo un llamado al público mexicano para apoyar las salas de cine independientes que están proyectando su más reciente producción, Frankenstein, distribuida en el país por Pimienta Films. En un breve mensaje difundido en redes sociales, el director tapatío pidió “buscar en la cartelera las salas independientes que están mostrando Frankenstein en México”.

Con este mensaje, Del Toro busca fortalecer la presencia del cine independiente en México, un sector que enfrenta retos frente a las grandes cadenas comerciales. El director ha sido un defensor constante de los espacios alternativos y del acceso al cine de calidad para todo el público.

La película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, es una reinterpretación del clásico literario de Mary Shelley, con un elenco encabezado por Oscar Isaac, Mia Goth y Andrew Garfield. La cinta combina el estilo gótico característico del cineasta con reflexiones sobre la creación, la humanidad y la soledad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

La distribuidora principal de la película Frankenstein de Guillermo del Toro es Netflix, que la estrenará en su plataforma el 7 de noviembre de 2025. Sin embargo, cuenta con una distribución limitada en cines seleccionados de México a través de Pimienta Films para un estreno anticipado

Pimienta Films, ha colaborado en otras producciones destacadas de cine de autor y busca garantizar que Frankenstein llegue a distintas regiones del país mediante circuitos alternativos y culturales.

El llamado del realizador invita a los espectadores a consultar las carteleras locales y apoyar las proyecciones independientes, promoviendo así la diversidad cinematográfica en México.