Guillermo del Toro recibirá el premio en marzo de 2026. Foto: GettyImages

Guillermo del Toro sumará un nuevo reconocimiento a su exitosa trayectoria. La Cinema Audio Society (CAS) anunció que el ganador del Oscar recibirá el Premio Filmmaker durante la edición 62 de los Premios CAS, que se celebrará el 7 de marzo de 2026.

El presidente del CAS, Peter Kurland, destacó que el galardón reconoce a los directores que comprenden la importancia del sonido en el cine y la televisión.

“Guillermo encarna esa apreciación al más alto nivel. Sus películas se definen no solo por sus impresionantes imágenes y temas profundamente humanos, sino también por su uso magistral del sonido para construir la atmósfera, el suspenso y la maravilla”, afirmó Kurland.

Por su parte, Del Toro agradeció el reconocimiento y subrayó el valor del trabajo sonoro en la creación de historias.

“Contar historias con imágenes y sonido requiere los estándares más exigentes para ofrecer una experiencia memorable. Es un honor ser reconocido por quienes considero mis compañeros y admirados colegas”, expresó el director.

Un creador con sello propio

Guillermo del Toro ha construido una filmografía única que fusiona fantasía, horror y una poderosa identidad visual. Su primer largometraje, “Cronos” (1993), se estrenó en el Festival de Cannes y ganó el Premio de la Crítica. Más tarde dirigió “Mimic” (1997), “El espinazo del diablo” (2001) y “El laberinto del fauno” (2006), con la que obtuvo tres premios Oscar.

Entre sus éxitos internacionales destacan “Hellboy” (2004), “Pacific Rim” (2013) y “Crimson Peak” (2015). Con “La forma del agua” (2017) conquistó cuatro Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, además de los Globos de Oro y los Premios BAFTA.

Su debut en el cine de animación “Pinocho de Guillermo del Toro” (2022) también marcó historia al obtener el Oscar, BAFTA, Globo de Oro y el Premio del Gremio de Productores como Mejor Película Animada.

“Frankenstein”, su próxima apuesta

El director prepara el estreno de su próxima película de acción en vivo, “Frankenstein”, producida por Netflix y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, que llegará a las pantallas el 17 de octubre de 2025.

El galardón del CAS subraya el compromiso de Del Toro con el arte sonoro. Desde el crujir de las marionetas de madera en “Pinocho” hasta el rugido de los kaiju en “Pacific Rim”, el cineasta demuestra cómo el sonido puede impulsar la narrativa y profundizar la emoción de sus historias.

Entre los grandes del cine

Con este premio, Guillermo del Toro se une a un prestigioso grupo de ganadores del CAS Filmmaker Award, donde figuran nombres como Steven Spielberg, Denis Villeneuve, J.J. Abrams, George Clooney, Quentin Tarantino y Jon Favreau.

El reconocimiento reafirma la posición del director mexicano como uno de los creadores más influyentes y visionarios del cine contemporáneo.