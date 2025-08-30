Guillermo del Toro y su “Frankenstein” debutan en el Festival de Cine de Venecia

GENERANDO AUDIO...

Guillermo del Toro presentó su nueva película en Venecia. Foto: Reuters

Guillermo del Toro y su esperada película “Frankenstein” hicieron su debut en el Festival de Cine de Venecia 2025 y las primeras críticas alaban el proyecto del director mexicano.

The Wrap aseguró que “el cineasta regresa a sus raíces en un momento en que tiene las habilidades para hacer que esas raíces se vuelvan en algo enorme y singular”.

Mientras que el sitio Rotten Tomatoes le da un 83% de frescura y los críticos la consideran una de las mejores adaptaciones de “Frankenstein”.

Antes de la proyección, la audiencia recibió a Del Toro, como a su elenco, que está conformado por Oscar Issac y Jacob Elordi, como “Frankenstein” una cálida bienvenida.

Guillermo del Toro y su paso por Venecia

Guillermo del Toro presentó en Venecia una cara adaptación del relato de Mary Shelley publicado en 1818 sobre Victor Frankenstein, un egocéntrico científico que da vida a una criatura que lo acabará llevando a la ruina.

“Buscando la vida, creé la muerte”, afirma en un momento Frankenstein (Oscar Isaac) creador de una criatura que, en muchos aspectos, despierta ternura.

Con una cuidada estética gótica, Del Toro trae a la pantalla una historia que habla de violencia, autoconocimiento e identidad a través de un personaje cautivador interpretado por Jacob Elordi.

Para el cineasta, se trata de “una historia emotiva, tan personal como todo lo demás” que haya hecho, había dicho en mayo en el Festival de Cannes.

Este sábado en rueda de prensa, Del Toro, ganador del Oscar y del León de Oro por “La forma del agua”, admitió que, para él, Frankenstein “fue una religión desde que era niño”.

“Me criaron (inculcándome la religión) católica (pero) nunca entendí del todo a los santos. Y luego, cuando vi a Boris Karloff (el actor que interpreta al monstruo de Frankenstein en la película de James Whale de 1931) en la pantalla, entendí cómo se veía un santo o un mesías. Así que he estado siguiendo a la criatura desde que era niño”, dijo.

La película, distribuida por Netflix y que llega a la plataforma el 7 de noviembre, “intenta mostrar personajes imperfectos y el derecho que tenemos a seguir siendo imperfectos. Y el derecho que tenemos a entendernos unos a otros en las circunstancias más opresivas”, explicó el mexicano.

Pero, al ser preguntado sobre si la inteligencia artificial podría constituir un monstruo de Frankenstein actual, el mexicano se mostró tajante: “A mí, la inteligencia artificial no me da miedo. Me da miedo la estupidez natural, que es mucho más abundante”.