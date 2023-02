Guillermo del Toro y Tom Cruise se dan tierno abrazo en almuerzo de nominados al Óscar 2023

Quédate con quien te vea como Guillermo del Toro a Tom Cruise ~ Foto: AFP

Guillermo del Toro y Tom Cruise se encontraron en el almuerzo de nominados al Óscar del pasado martes 13 de febrero en Beverly Hills, regalando la postal del día cuando ambos se enfundieron en un emotivo abrazo en señal de admiración y respeto mutuo.

¡Así fue el bello momento entre Tom Cruise y Guillermo del Toro!

Cada año se lleva a cabo un almuerzo en el que coinciden los nominados a los Premios Óscar y en 2023 el anfitrión fue Ke Huy Quan, protagonista de “Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo” nominado en la categoría de “Mejor Actor”, aunque el momento de la velada se lo llevaron Guillermo del Toro y Tom Cruise.

Cuando el protagonista de “Top Gun” vio a lo lejos al cineasta responsable de “Pinocho de Guillermo del Toro” no pudo contener la emoción y se dirigió directamente a abrazarlo como muestra de su más profunda admiración, ya que se trataba de la primera vez que ambos coincidían y podían charlar, aunque fuera por unos breves minutos.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, productor de “Le Pupile” nominado a Mejor Cortometraje, llegó justo a tiempo para tomarse la fotografía panorámica con todos los involucrados.

En dicha foto, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón estaban en la primera fila, mientras que Alejandro González Iñárritu fue el único ausente de los “Tres Amigos“, ya que su película no fue considerada en la categoría de “Mejor Película Extranjera” y sólo fue nominada a “Mejor Fotografía”.

Por su parte, Tom Cruise estaba a tan sólo tres butacas del director tapatío al momento de la tradicional fotografía, separado por el actor Bill Nighy, quien también compite por la categoría de “Mejor Actor”.

Un año exitoso para el actor y el cineasta mexicano

Tom Cruise y Guillermo del Toro tuvieron un año destacado en sus respectivos apartados, siendo protagonistas de la próxima entrega de los Premios Óscar 2023 con “Top Gun: Maverick” y “Guillermo del Toro’s Pinochio“.

El famoso actor regresó a la cima del éxito con la secuela de Top Gun que no sólo está nominada a Mejor Película, sino que fue la película más taquillera de 2022 hasta la llegada de “Avatar: The Way of Water“, sin mencionar que es la cinta mejor calificada por la crítica entre las candidatas a la categoría máxima.

Por su parte, Guillermo del Toro buscará llevarse el Óscar a la Mejor Película Animada por su propia versión de Pinocho que codirigió con Mark Gustafson. Esta coproducción entre Estados Unidos, México y Francia fue alabada por el público y la crítica especializada.

En el almuerzo rumbo al Óscar 2023, tanto Tom Cruise como Guillermo del Toro no ocultaron su mutua admiración, demostrando que los veteranos miembros de Hollywood no sólo son dos de los grandes talentos de la industria, sino que también son símbolos de humildad.