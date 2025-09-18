¿Quién es Guillermo Rodríguez, el migrante mexicano que conquistó Hollywood con Jimmy Kimmel?

GENERANDO AUDIO...

Guillermo Rodríguez, el zacatecano que robo risas con Jimmy Kimmel – Foto: AFP

La suspensión de “Jimmy Kimmel Live!” por parte de la cadena de televisión estadounidense ABC no solo afecta al propio Jimmy Kimmel, titular del programa, sino a Guillermo Rodríguez, comediante migrante zacatecano que jugó un papel fundamental para el éxito del show de entrevistas.

El medio The New York Post compartió una imagen del mexicano con el rostro desencajado momentos después de que ABC echara por tierra el programa tras la reacción a los comentarios de la presentadora nocturna sobre el asesinato de Charlie Kirk.

¿Quién es Guillermo Rodríguez?

“Al igual que Cher, Bono o Godzilla, Guillermo es reconocible al instante solo por su nombre”, detalla la biografía del presentador mexicano publicada en el portal de ABC.

La cadena estadounidense lo define como el guardia de seguridad del aparcamiento del programa “Jimmy Kimmel Live!“.

Sin embargo, su rol principal en el programa consiste en colaborar como corresponsal de noticias de celebridades en el popular segmento “Guillermo’s Hollywood Round-Up“.

Guillermo Rodríguez es residente de California, Estados Unidos, desde hace más de una década y se convirtió en ciudadano estadounidense desde 2005, de acuerdo con ABC.

“Disfruta viendo fútbol por televisión, comiendo comida mexicana e italiana, y paseando con sus dos perros chihuahua, Pepe y Paco”. ABC

Imagen: AFP

Comenzó a trabajar en “Jimmy Kimmel Live!” como guardia de seguridad cuando el programa se estrenó en 2003 y, desde entonces, ha sido corresponsal del programa.

De las numerosas celebridades que ha conocido, Guillermo dice que se emocionó especialmente al conocer a Jessica Alba y George López.

Cabe destacar que el comediante mexicano suele ser el enviado de Jimmy Kimmel en la alfombra roja de los Premios Oscar, un rol que cumplió este mismo año, cuando habló con la actriz Zoe Saldaña sobre la polémica “Emilia Pérez”.

También suele entrevistar a los nominados a los Premios Grammy y participa constantemente en la alfombra roja del desfile de moda de Victoria’s Secret.

Asimismo, es conocido por su participación en el tráiler de la exitosa película Bourne Ultimatum junto a Matt Damon y su aparición junto a su compañero de seguridad, Uncle Frank, en una serie de parodias de Saturday Night Live llamadas “Security Night Live“.

La increíble historia del mexicano que conquistó Hollywood

El diario El País describe que Guillermo Rodríguez es originario del estado de Zacatecas, México. Posteriormente, migró a Estados Unidos.

“Su historia no comenzó en una escuela de actuación, ni en una agencia de talentos. Comenzó con una llave de seguridad”. El País

Rodríguez trabajaba como guardia en el estacionamiento del estudio donde se graba el programa. Al mismo tiempo, también lavaba platos y atendía mesas.

Dormía en el estacionamiento entre turnos para ahorrar tiempo. Hasta que un día, un alto ejecutivo lo encontró dormido en su auto. En lugar de despedirlo, Kimmel le ofreció un lugar frente a la cámara. Rodríguez aceptó y nunca más se fue.

¿Por qué cancelaron el programa de ABC?

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, ayer miércoles, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el presentador.

Las declaraciones desataron críticas inmediatas, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió el miércoles que podría “tomar medidas” contra Disney y ABC por lo ocurrido, un pronunciamiento poco común en torno a un programa de entretenimiento nocturno.

La presión también vino de parte de Nexstar Media Group, Inc., uno de los principales propietarios de canales de televisión locales en Estados Unidos y con 28 filiales afiliadas a ABC.