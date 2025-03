GENERANDO AUDIO...

Guitarricadelafuente tiene planeado visitar México. Foto: Sony Music México

Para el español Guitarricadelafuente el amor tiene muchas formas y es algo que ha descubierto mientras crece como persona y como artista, por ello su más reciente sencillo habla sobre el amor, pero refleja un amor libre, la autoexploración y el placer, son sólo unos pocos elementos que presenta la letra y video de “Full time papi”.

“Creo en lo que cada uno se sienta a gusto, ahora mismo puedes creer en la monogamia pero de repente te puede pasar algo, en dos o tres años que acabes teniendo una relación poliamorosa, al final también depende las tradiciones que están inculcadas en la sociedad”, asegura el cantante cuyo nombre es Álvaro Lafuente Calvo.

“Full time papi” es el nombre de la primera canción que formará parte de su siguiente disco, en este track reflexiona sobre la importancia de comprometerse en las relaciones de pareja. “Creo que el motivo principal es esta necesidad de compromiso total hacia el amor, como en estos tiempos en los que hay tanto miedo al compromiso, a las relaciones”.

Guitarricadelafuente y su nuevo disco

En entrevista para Uno TV aseguró: “somos inconformistas con todo lo que pasa a nuestro alrededor”, el joven músico que saltó a la fama gracias a las redes a sus 27 años considera que el exceso de información que vivimos nos complica disfrutar las cosas cotidianas, y eso es algo que lo llevó a crear temas que forman parte del nuevo disco.

“Este como exceso de oferta, como despertamos por la mañana y tenemos una sobre exposición de estímulos, hace como que no nos podamos conformar con nada”, Guitarricadelafuente acepta que ahora mira a personas más jóvenes quienes viven con un tremendo frenesí y no se permiten disfrutas cosas que él considera reales.

El video de “Full time papi” es un reflejo de la vida amorosa actual y la autoexploración personal y artística de “Guitarrica”, como eligen llamarlo sus seguidores, el cantante planea visitar México muy pronto pues sus fans aquí lo valoran mucho.

“Queríamos mostrar esta idea del descubrimiento personal, o sea creo que en este disco al final estos últimos años me he hecho más mayor he madurado me siento como más libre”, reconoce el artista que ha sido muy cercano a personajes como Troye Sivan con quien tiene una colaboración.

Guitarricadelafuente ya tiene listo lo que será su segundo disco y promete muchas sorpresas.