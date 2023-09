Gustavo Cerati: los momentos que revelan que era un genio

El 11 de agosto de 1959 nació Gustavo Cerati. Foto: AFP

El 4 de septiembre de 2023 se cumplen 9 años de la muerte de Gustavo Cerati quien perdió la vida tras pasar cuatro años en coma después de padecer un accidente cerebro vascular (ACV) en Venezuela. Por eso queremos recordarlos con los momentos que revelan que era un genio musical.

Gustavo Cerati nació en 1959 y desde muy temprano mostró su interés por la música, sus padres le regalaron su primera guitarra cuando tenía 6 años, a pesar de ser zurdo, fue su maestra quien le enseñó a tocar con la mano derecha, un genio desde pequeño.

En 1982 formó la banda Soda Stereo junto a Zeta Bosio y Charly Alberti, otro momento de genialidad al lograr un sonido que revolucionó el rock en español al traer los sonidos The Police, The Cure y darle una identidad latinoamericana al new wave, el dark, el rock alternativo y electrónico.

Con Soda Stereo grabó siete discos de estudio: “Soda Stereo” (1984), “Nada personal” (1985), “Signos” (1986), “Doble vida” (1988), “Canción animal” (1990), “Dynamo” (1992) y “Sueño Stereo” (1995) y lograron ser la primera banda que la primera banda en salir de gira en toda Latinoamérica en los años ochenta.

El disco “Dynamo fue el pionero de la llamada “era sónica” el cual U2 lo tomó para hacer el disco “Zooropa” dicho por el propio Bono, quien decía que Gustavo Cerati era un genio.

Cuando llegó el final de Soda Stereo, Cerati siguió demostrando su genialidad en un proyecto en solitario donde su propuesta se alejó completamente de lo hecho con Bosio y Alberti, y consiguió seis placas donde experimenta con sonidos de vanguardia.

Como fanático de The Police su genió lo llevó a participart en el homenaje latino que se llevó a cabo a la banda británica donde Gustavo Cerati cantó “Bring on the night” junto a Andy Summers y Vinnie Colaiuta, ademas de tocar el bajo para la canción.

Gustavo Cerati también demostró ser un genio en la música electrónica, con un proyecto denominado Plan V, junto a Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christian Powditch, todos de Chile, con quienes lanzó dos álbumes, uno en 1996 llamado “Plan V” y el otro en 1998 que lleva por nombre “Plan Black V Dog”.

El genio de Cerati lo llevó a que infinidad de artistas como Juanes, Ricky Martin y la propia Shakira quisieran grabar o que él les produjera algo, de esas colaboraciones salieron increíbles canciones como el tema “No” y “Día especial” con la colombiana.

Gustavo Cerati que hoy en día estaría festejando 64 años será siempre recordado como un genio y las evidencias quedaron marcadas en cada uno de los distintos ciclos creativos de su vida.