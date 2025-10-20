Hallan al actor Alejandro Landero en situación de calle en CDMX, piden ayuda

GENERANDO AUDIO...

El actor de telenovelas, Alejandro Landero, conocido por su papel de Rigo Camacho en la icónica telenovela de los años 80, Rosa Salvaje, fue ubicado en presunta situación de calle en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Vecinos de la zona han difundido videos en redes sociales solicitando ayuda urgente para el histrión.

Asimismo, en una publicación posterior, el actor agradeció el apoyo que ya ha recibido, a la par de acotar que busca volver a Puerto Vallarta, donde quiere iniciar una campaña de concientización sobre las discapacidades físicas, así como las neurodivergencias, especialmente entre los hoteleros, acotando ser autista con TDAH.

Landero, quien también participó en Pasión y Poder, está durmiendo en un camellón de la calle de Mazatlán, en los alrededores de lo que fue El Plaza Condesa, aseguran los cibernautas, mientras que con él estaría su “familia”: cuatro gatitos y una perrita, a los que se niega a abandonar.

@LilaCharvel , un buen corazón nos hace una mejor comunidad, gracias a todos los que se solidarizan. pic.twitter.com/lSv7bDoj0z — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 20, 2025

Vecinos piden ayuda

Verónica Hernández, una vecina de la Condesa, grabó un video pidiendo apoyo de manera atenta, señalando la difícil situación del actor.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita… Ojalá que alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”, explicó.

ALEJANDRO LANDEROS

cuenta BBVA:

Cuenta CLABE: 012 180 01566988461 2 — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 20, 2025

Asimismo, la vecina detalló que los gatos son muy tranquilos y el actor los mantiene en transportadoras. El actor Landero no ha querido separarse de sus mascotas, a quienes considera su familia.

Toda vez que, tras los comentarios de apoyo que recibieron en su publicación en X, la cuenta @LaRomaMex, donde se dio a conocer el caso del actor, publicó una cuenta bancaria en la que se puede depositar dinero en apoyo de Landero.

¿Quién es Alejandro Landero?

Alejandro Landero fue una figura reconocida en Televisa a finales de los 80, participando en telenovelas como Pasión y Poder, Monte Calvario y Un Rostro en mi pasado.

Además de telenovelas, incursionó en el teatro musical, fue conductor en Once TV y se mudó a Morelos para dar clases de actuación. En 2020 reapareció para desmentir rumores falsos sobre su muerte, aclarando que vivía en Puerto Vallarta. Su esposa falleció en 2016.

La situación del actor Landero evoca el caso de su excompañera de Rosa Salvaje, Renata Flores, quien en 2020 también fue localizada en estado de abandono, viviendo en su camioneta, y fue auxiliada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). El público espera que Landero reciba ayuda similar para su seguridad y estabilidad.