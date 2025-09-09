GENERANDO AUDIO...

Policía investiga el homicidio del cadáver en el Tesla. FOTO: Getty Images

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro del portamaletas de un Tesla registrado a nombre del rapero estadounidense D4vd, informaron este martes la policía y medios locales en Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, la policía afirmó que el caso se está tramitando como una investigación por homicidio.

Cuerpo encontrado en un Tesla incautado

Vecinos de un depósito de vehículos en Hollywood reportaron a la policía un fuerte olor fétido proveniente del estacionamiento el lunes.

Al llegar, los oficiales confirmaron que se trataba de un cuerpo envuelto en plástico dentro del maletero delantero del automóvil eléctrico.

“Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días”, señaló Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles, a medios de comunicación.

El vehículo está registrado a nombre de D4vd

De acuerdo con el canal ABC7, el Tesla está registrado en Texas bajo el nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

El cantante de 20 años no se ha pronunciado sobre el caso. En sus redes sociales ha mantenido actividad promocionando su más reciente disco, sin hacer referencia al hallazgo.

Carrera de D4vd

D4vd se dio a conocer en 2022 cuando su tema “Romantic Homicide” se viralizó en TikTok y lo catapultó al reconocimiento internacional.

Actualmente realiza una gira mundial, con un concierto previsto en Minneapolis este martes.

El depósito de vehículos donde fue encontrado el cadáver se encuentra cerca del nuevo restaurante de Tesla en Hollywood, inaugurado en julio por la empresa de Elon Musk.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias del hallazgo.