Halle Berry celebra el amor propio con foto desnuda

La actriz de 56 años no dudó en mostrarse al natural. Foto: Getty Images

Halle Berry ganó el Oscar en 2002 convirtiéndose así en la primera actriz afrodescendiente en levantar la codiciada estatuilla y desde entonces ha estado activa en el mundo del cine, pero también lo que ha llamado la atención es la dedicación para mantener y mostrar un impresionante físico a sus 56 años.

La actriz, quien fue de las presentadoras en la pasada ceremonia del Oscar, donde lució un vestido blanco con escote invertido, abertura infinita y con flores de color oro rosa con cristales, no tuvo miedo en mostrarse al natural, sin maquillaje y sin ropa, y se tomó una foto desnuda en el espejo de su baño, donde resaltó el amor propio.

La imagen que posteó la actriz en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores, ya casi alcanza los 200 mil “me gusta” y ha recibido cientos de comentarios donde halagan la figura que tiene a sus 56 años y el valor por mostrarse tal cual es.

Así ha mantenido Halle Berry su figura a través de los años

Halle Berry lleva más de dos décadas dentro de la industria del entretenimiento, donde ha protagonizado varios papeles, pero los que corresponden a las películas de acción, lo ha comentado en algunas entrevistas, y como lo hace Tom Cruise, se prepara para realizar ella misma las escenas que involucran fuerza física y así no utilizar un doble, lo que la ha mantenido en forma, tal como lo muestra en sus redes sociales.

La actriz le contó a Women’s Health UK que entrena todos los días en el gimnasio (excepto los domingos) y que realiza todo tipo de ejercicios pero pone especial cuidado en conseguir llegar al equilibrio justo entre los ejercicios cardiovasculares y las rutinas de fuerza.

Además, en sus ratos de ocio, Berry es una apasionada de las artes marciales como el judo, muay thai o kickboxing.

Así se lució Halle Berry en los Oscar 2023

Después de que no asistiera a la entrega de 2022, Halle Berry acudió a la de este año y no defraudó a sus fans y fotógrafos, ya que la actriz llegó enfundada en un vestido blanco satinado de la firma Tamara Ralph con muchos detalles que no solo son tendencia, sino que realzan el cuerpo femenino.

Por ejemplo, el escote halter ideal para aquellas mujeres con hombros tonificados como los de ella, o la abertura lateral, que alarga las piernas. Además, el diseño incorporaba unas especiales flores de color oro rosa con cristales, así como una sobrefalda divida en dos.

Para completar el diseño, Halle escogió el peinado más clásico para cabellos cortos como el suyo: raya lateral y ondas al agua.