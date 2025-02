GENERANDO AUDIO...

Harrison Ford llega al Universo de Marvel. Foto: Gettyimages/Marvel Studios

La película “Capitán América: Brave New World” llegó a cines de México, con Anthony Mackie asumiendo el papel del superhéroe de Marvel y Harrison Ford, quien interpreta al presidente de Estados Unidos, Thaddeus “Thunderbolt” Ross, un personaje previamente encarnado por el fallecido William Hurt.

Harrison Ford se suma a “Capitán América: Brave New World”

En una entrevista reciente, Harrison Ford compartió sus perspectivas sobre la película, la cual considera que tiene muchos elementos de un thriller político, además de otros aspectos “fantásticos” que le dan intensidad y la sitúan dentro del contexto de Marvel.

“Hay una historia centrada en los personajes con un fuerte componente emocional. Lo que buscaba para el papel del presidente era una realidad y un conflicto emocional que él pudiera ir desentrañando a lo largo de la historia”, compartió Harrison.

Sobre su decisión de unirse al UCM, Ford confesó: “No conocía mucho de Marvel. Vi algunas películas y disfruté su emoción, entretenimiento y espectáculo. También vi a actores que admiro divirtiéndose en estos papeles, y pensé: ‘Quizá debería probar’.

Kevin Feige fue quien le ofreció interpretar a Thunderbolt Ross, personaje que William Hurt ya había establecido con profundidad: “Ahora lo llevamos a una conclusión bastante inesperada”, agregó el actor.

Un futuro incierto

El actor Harrison Ford, también se refirió a la posibilidad de que el personaje evolucione: “Para mí representa un dilema interesante porque no sé qué le depara el futuro al Hulk Rojo. No tengo idea de dónde puede encontrar trabajo un Hulk estos días, salvo en el Universo Cinematográfico de Marvel y en compañía de otros Hulks. Y si me imagino la posibilidad de que el viejo Rojo vuelva a aparecer en algún momento, me da mucha alegría. ¡Vamos, Mark! ¡Es hora de pelear!”

Al ser consultado sobre si su interpretación del presidente de EE.UU. estuvo influenciada por la política actual, Ford aclaró: “No. No quise hacer ninguna representación o alusión específica al contexto político actual. Lo que importa es la habilidad de generar escapismo, el placer de ver a los personajes abrirse camino a través de todos esos enredos.”

Sobre su experiencia con Anthony Mackie, el nuevo Capitán América, Ford expresó su admiración: “Anthony es un actor hábil y experimentado. He visto muchos de sus trabajos y aporta una gran inteligencia e imaginación a su papel. Fue un placer trabajar con él, colaboramos fácilmente sin necesidad de muchas conversaciones sobre la actuación.”

También destacó el trabajo de Julius Onah, director de la cinta: “Julius sabía exactamente lo que quería. No había dudas sobre sus expectativas para la película. Fue atento y generoso con Anthony y conmigo, guiándonos en la dirección correcta. Planifica todo con cuidado, y en la mayoría de los casos, creo que cumplimos con su visión“, finalizó Harrison Ford.

Sinopsis de “Capitán América: Brave New World”

La sinopsis oficial indica que, tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford en su debut en el UCM, Sam Wilson se encuentra en medio de un incidente internacional. Deberá descubrir la razón detrás de un terrible complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo… rojo.

Harrison Ford se suma al elenco

El elenco incluye a Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Danny Ramírez como Joaquín Torres, Carl Lumbly como Isaiah Bradley, Shira Haas como Sabra, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns/El Líder, Harrison Ford como Thaddeus “Thunderbolt” Ross y Liv Tyler retomando su papel como Betty Ross.