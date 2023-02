¡Harry Styles cumple 29 años! Los momentos más destacados del británico en México

Harry Styles está cumpliendo 29 años este 1 de febrero. Foto: Getty Images

Harry Styles está cumpliendo 29 años este 1 de febrero y es considerado uno de los cantantes más exitosos de los últimos años debido a los discos que ha sacado, hasta el momento son tres producciones, y canciones que han gustado tanto a sus fans como a la crítica como “As it was” y con motivo de su onomástico, repasamos los mejores momentos que ha vivido en México.

Harry Styles le canta “Las Mañanitas” a una fan en el Foro Sol

En noviembre pasado Harry Styles estuvo en México como parta de su gira “Love On Tour” y durante su concierto que ofreció en el Foro Sol de la Ciudad de México, justo después de interpretar “Lights Up“, el británico recordó a aquellas personas que le tienen en la cima del entretenimiento: las fanáticas que no claudicaron desde la separación de 1D. Para reconocerlas, interactuó con el público y preguntó un nombre. “Tú, ¿cómo te llamas?”, Natalia, le respondieron desde la explanada.

Acto seguido, la joven, emocionada e incrédula, le confesó al también actor que era su cumpleaños. Sin chistar, le pidió al público que le cantaran la canción del “Feliz Cumpleaños“, pero la multitud entonó un himno extraño e incomprensible. El cantante se percató y dijo: “Está bien, estamos en su casa, cantémosla en español“.

Ver más Casual, el Foro Sol cantándote las mañanitas por indicación de Harry Styles… pic.twitter.com/1o8lKr62iL — Sandra Lucario (@sandrink) November 25, 2022

De paseo por la Condesa, Chapultepec y la Roma

Durante su visita a la Ciudad de México, y previó a los conciertos que ofreció, el cantante británico fue captado recorriendo las calles de la capital del país como la Roma Norte, Chapultepec y la Condesa, donde visitó la Casa-Taller de Luis Barragán, el famoso arquitecto mexicano, entre otros lugares relevantes de la capital del país, que en su momento causó revuelo entre sus fans.