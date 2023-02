¿La nueva pareja del momento? Harry Styles podría estar saliendo con Jennifer Aniston

La pareja tendría más de 20 años de diferencia. Foto: AFP/Reuters

Harry Styles, quien recientemente ganó el Grammy a Mejor Álbum del año en la pasada edición de la premiación, estaría saliendo con la actriz Jennifer Aniston, de acuerdo con varias rumores que empezaron a circular donde indican que los famosos han intercambiado mensajes y han coqueteado.

Los reportes indican que Jennifer Aniston, de 54 años, habría quedado flechada del cantante de “As it was”, de 29 años, cuando el británico dio un concierto en Los Ángeles donde asistió la actriz de “Friends” y una fuente cercana a ella asegura que después de asistir al show del ex integrante de One Direction, el 26 de enero, la famosa comenzó a enviarle mensajes a Harry.

Aniston ya había hablado bien del cantante en 2020 cuando acudió al programa de Ellen Degeneres donde dijo que Styles era “divertido, intelectual y un hombre exitoso”, pero hasta el momento ninguno de las dos celebridades han dado declaraciones al respecto.

La diferencia de edad no sería un problema para Styles, ya que de acuerdo con una fuente cercana a las celebridades, al cantante le gustan las mujeres mayores que él e incluso habría estado enamorado de Aniston desde que era niño.

La misma persona allegada a ellos indicó que la popular actriz está entusiasmada y dispuesta, pero Harry se encuentra muy ocupado por su gira de conciertos y que solo sería cuestión de tiempo para que se reúnan y se conozcan más.

La última pareja de Harry Styles

Cabe recordar que la última pareja sentimental del británico fue la actriz y directora Oliva Wilde, quien es 10 años mayor él, y terminaron el año pasado después de estar juntos por 2 años.

Por su parte, Jennifer Aniston terminó una relación de siete años con Justin Theroux en 2018, cuando la pareja decidió separarse de manera amistosa, de ahí en adelante, a la actriz se le ha relacionado con varias personas, pero nada que ya sido confirmado.