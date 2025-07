Harry Styles sorprende a las “directioners” con una línea de juguetes sexuales

GENERANDO AUDIO...

Harry Syles está ampliando sus horizontes. Foto: GettyImages

Harry Styles, por primera vez, amplía su línea de estilo de vida Pleasing con productos para el bienestar íntimo y lanzó Pleasing Yourself, una colección que incluye un vibrador doble cara y un lubricante de silicón, desarrollados junto a la sexóloga Zoë Ligon.

Con esta apuesta, el artista busca transformar su marca más allá de la belleza, hacia una expresión más abierta de auto-cuidado y autonomía corporal.

¿Qué incluye Pleasing Yourself?

Vibrador doble cara (“Pleasing Double‑Sided Vibrator”) : diseño elegante y funcional que responde a diferentes tipos de cuerpos y formas de exploración corporal

: diseño elegante y funcional que responde a diferentes tipos de cuerpos y formas de exploración corporal Lubricante de silicón (“The Pleasing Lube”): hipoalergénico, libre de glicerina y con efecto sedoso de larga duración

Ambos productos ya están disponibles, tanto en línea como en la tienda emergente (“pop‑up”) en Nueva York, del 25 al 27 de julio.

Filosofía de la marca y valores clave

Pleasing, fundada en 2021, nació como una marca de belleza unisex con enfoque en esmaltes, cuidado de uñas, skincare y moda inclusiva. Esta expansión evidencia su evolución hacia el placer corporal responsable y autoconocimiento emocional.

La campaña celebra el empoderamiento personal con el lema “Please yourself like you mean it” y promueve la sexualidad consciente como parte integral del bienestar.

Además, Pleasing colabora con Planned Parenthood para desarrollar condones especiales, contenido educativo y apoyar financieramente iniciativas de salud sexual.

¿Por qué es relevante este lanzamiento?

Habla de autenticidad: Harry Styles ha sido consistentemente un referente para romper barreras entre identidad, estilo y sexualidad. Su línea enfatiza que el placer también puede ser elegante, inclusivo y consciente. Innovación en el mercado: no es común que artistas mainstream lancen productos de bienestar sexual. Esto podría marcar una nueva tendencia entre celebridades con marcas propias. Aceptación positiva en redes: la comunidad fan expresa entusiasmo y aprecio por la sensibilidad del lanzamiento, señalando que es congruente con su imagen artística.

Mientras Harry Styles lanza estos productos, sus fans están esperando el cuarto álbum del cantante británico, ya que su último disco “Harry’s House” fue lanzado en 2022, donde venía el éxito “As it was”.