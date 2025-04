Harvey Weinstein vuelve a juicio en Nueva York tras la anulación de su primera condena

GENERANDO AUDIO...

Harvey Weinstein fue acusado por varias actrices. Foto: AFP

Harvey Weinstein, el exproductor de cine cuya caída en 2017 dio origen al movimiento global #MeToo, será juzgado nuevamente a partir de este martes por cargos de agresión sexual y violación.

Esto ocurre luego de que un tribunal de apelaciones de Nueva York anulara su condena previa de 23 años de prisión por errores de procedimiento.

Un revés para el movimiento #MeToo

La decisión judicial, emitida en abril de 2024, fue percibida como un golpe para el movimiento contra la violencia sexual y para las víctimas que han alzado la voz. El Tribunal de Apelaciones argumentó que durante el juicio original se permitió el testimonio de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación formal, lo que comprometió la imparcialidad del proceso.

Las acusaciones clave del nuevo juicio

En este nuevo proceso, Weinstein será juzgado por tres hechos: la agresión sexual a Mimi Haleyi, exasistente de producción, en 2006; la violación de la actriz Jessica Mann en 2013; y una nueva acusación por una presunta agresión ocurrida en un hotel de Manhattan, también en 2006.

El juicio, que se celebrará en el Tribunal Supremo de Manhattan, comenzará este martes con la selección del jurado, una fase que podría extenderse por cinco días. Se prevé que el proceso completo dure hasta seis semanas.

Weinstein busca una “nueva mirada” del caso

Desde la prisión de Rikers Island, donde cumple una condena de 16 años impuesta en Los Ángeles por otra violación ocurrida en 2013, el productor de 73 años ha expresado su deseo de que este juicio sea “visto con una nueva mirada”.

Su defensa sostiene que el contexto social ha cambiado desde que comenzaron las denuncias en su contra, impulsadas por las investigaciones de The New York Times y The New Yorker.

“Este juicio será diferente por la actitud de Nueva York, del país entero”, afirmó su abogado, Arthur Aidala. “Ya no estamos en 2017. Ahora se tratará de los hechos, no del #MeToo”.

Acusaciones y controversia

Más de 80 mujeres, incluidas figuras como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd, han acusado a Weinstein de acoso, agresión sexual o violación.

Las denunciantes lo describen como un depredador que utilizaba su poder en la industria cinematográfica para obtener favores sexuales, en su mayoría en habitaciones de hotel.

Weinstein sostiene que todas las relaciones fueron consensuadas. En 2020, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de dos cargos: agresión sexual y violación. Sin embargo, esa sentencia fue anulada en 2024 por una votación dividida (cuatro votos a favor, tres en contra) del tribunal de apelaciones.

Un juicio con impacto global

Se espera que las tres presuntas víctimas testifiquen nuevamente en este nuevo proceso. Para muchas organizaciones, el resultado del juicio marcará un precedente clave.

“Este caso ilustra los desafíos que enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia”, señaló Laura Palumbo, portavoz del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual.

Desde el surgimiento del movimiento #MeToo, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España y México han registrado un aumento significativo de denuncias por acoso y agresión sexual. Casos como los de Gerard Depardieu o Bill Cosby han mantenido el tema en el centro del debate público.