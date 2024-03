Palabras desde la cárcel: Héctor Parra habla tras nueva sentencia e insiste en su inocencia

Héctor Parra fue detenido y vinculado a proceso en 2021. Foto: X @FiscaliaCDMX

Héctor Parra habló desde la cárcel, por primera vez, de manera pública, luego de recibir una nueva sentencia de más de 13 años de prisión. El actor reiteró su inocencia de los cargos de abuso sexual y corrupción de menores, de los que lo acusa su hija menor, Alexa.

“Así como me metieron voy a salir: por la puerta grande y con la frente en alto, porque no tengo que agacharle la cabeza a nadie… creo en la justicia”

¿Qué dijo Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente?

A través de una transmisión en vivo que hizo Daniela Parra, hija mayor del famoso, Héctor Parra pidió un voto de confianza y reiteró que las acusaciones en su contra son falsas.

“Hoy día, reitero y lo mantengo con el corazón en la mano: soy inocente de todo lo que pretenden hacer que me vea culpable… Una mentira se puede pintar y repintar mil veces, pero tarde o temprano se deslava y eso va a suceder”

Además, Héctor Parra aseguró que, al inicio de su juicio, se le ofreció declararse culpable y llevar un juicio abreviado. Sin embargo, se negó:

“Me ofrecieron el abreviado, que pagara una cantidad y que ofreciera una disculpa pública y ahí terminaba todo. Y como la verdad está con nosotros y es nuestro escudo de vida que venga (el juicio). No me importa lo que venga porque yo sé que la verdad es nuestro escudo”

El actor agradeció las muestras de apoyo a los seguidores el respaldo que recibe en medio del polémico caso entre él y la hija que tuvo con Ginny Hoffman.

“Gracias a ustedes, yo aquí me mantengo fuerte. Y nada, ni nadie, por más que pretendan, por más que quieran tumbarme y debilitarme, hoy menos que antes”

Parra, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente, reconoció la labor que ha hecho su hija mayor desde que fue señalado de manera pública por Alexa y durante el juicio ante las autoridades.

“Dani es el ángel que Dios me mandó. Daniela es una mujer con garra, con fuerza, es verdaderamente empoderada. Gracias a ella es que sigo vivo, es que sigo echándole ganas. Y con la cadena que somos todos no hay manera que me debilite”

Héctor Parra manda un mensaje a Yolanda Andrade y a otra famosa

Además, como parte de los agradecimientos, Héctor Parra también destacó el apoyo que Yolanda Andrade muestra a Daniela. Durante la llamada desde el penal capitalino, el actor le envió un abrazo a la conductora.

“Un agradecimiento especial dirigido a Yolanda Andrade. Me enteré de lo que hizo, de que fue, de que acabó con la producción de tamalitos. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias de todo corazón. No sabes lo que significa el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Yolanda, te mando un abrazo con todo mi cariño”

Aunque la presentadora, que enfrentó problemas de salud, no fue la única famosa a la que Héctor Parra le envió un mensaje. También lo hizo con la popular grafóloga Maryfer Centeno.

“Maryfer Centeno, que no se ha despegado. Marifer también te agradezco con el alma y el corazón, el apoyo para Dani obviamente repercute en mí”