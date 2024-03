“Me enseñaste a no usar ropa”: revelan videos del caso contra Héctor Parra; así trataba a Alexa

Alexa Hoffman denunció penalmente a su padre, Héctor Parra. Foto: Cuartoscuro

Alexa Hoffman denunció, hace más de dos años, a su padre, el actor Héctor Parra, de abuso sexual. Y a días de haberse dado a conocer que el famoso sería sentenciado nuevamente, se publicaron videos que formarían parte de la acusación legal.

¿Qué se ve en los videos de Alexa Hoffman contra Héctor Parra?

En el programa “De primera mano”, se presentaron las grabaciones que habrían sido proporcionadas por la propia Alexa al programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante. En ellas se aprecia a la joven asegurar que su papá le había colocado un mensaje en el glúteo.

“Esta es mi pompi”, sería lo que, según la grabación, le habría colocado Héctor Parra en el cuerpo de su hija con pluma.

Sin embargo, la imagen difundida no fue la única que la hija de Parra y Ginny Hoffman habría facilitado al programa de televisión. En otro video se ve al actor ver un álbum de fotos en donde su hija le comparte lo que él le ha enseñado ilustrado con imágenes.

“Tú me enseñaste a sonreír. Tú me enseñaste a divertirme. Tú me enseñaste a no usar ropa”, se escucha decir al actor mientras pasaba las páginas del álbum que le hizo su hija menor.

Las grabaciones llegan días después de que las autoridades determinaran que se daría una nueva sentencia en el caso del actor que enfrenta una pena de más de 10 años por el delito de corrupción de menores y absuelto por los cargos de abuso sexual.

Daniela Parra, Ginny Hoffman y Alexa reaccionan tras la difusión de imágenes

Después de que se dieran a conocer las imágenes en la televisión, Daniela Parra, la mayor de las hijas del actor, lamentó la situación. A través de redes sociales compartió los mensajes de apoyo que reciben por parte del público.

Además, en entrevista con el programa HOY, Daniela afirmó que su famoso papá se había “quedado sin hija”.

“Mi papá en el fondo de su corazón tenía la esperanza de que mi hermana reaccionara en algún momento o reaccionara con algo de lo que está pasando. No solo por ver su actitud, sino por saber que se quedó sin hija. Ya lo sabía, pero con esto lo confirmó”

Al igual que su hermana, Alexa también habló al respecto. En entrevista con “De primera mano” se dijo satisfecha porque más gente “está abriendo los ojos”.

“Creo que ya, cada vez, hay más gente abriendo los ojos sobre mi caso y eso me hace sentir, no feliz, porque no es algo que me haga feliz, pero se me quita un peso de encima”

Por su parte, Ginny Hoffman, madre de Alexa, utilizó su cuenta de Instagram para reaccionar. En el marco del Día Internacional de la Mujer, habló de los abusadores sin decir el nombre de su expareja.

“Las niñas no se tocan. En donde se encubran abusadores, no es un lugar seguro”, se puede leer.