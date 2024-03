Héctor Parra volverá a recibir sentencia, revela su hija Daniela

A Héctor Parra le volverán a dictar sentencia. De acuerdo con su hija Daniela Parra el actor tendrá una nueva audiencia que podría prolongar su salida de prisión, situación por la que la joven explotó contra el sistema de justicia señalando que el tribunal a cargo del caso de su padre, “es de chocolate” y por esta postura buscarán que se haga justicia a través de la tercera instancia que es el amparo.

Daniela Parra recordó que el juicio contra su padre ha durado dos años y ocho meses. Héctor fue detenido cuando su otra hija, Alexa Hoffman, fruto de su relación con Ginny Hoffman lo acusó de abuso sexual. En mayo de 2023 fue sentenciado por corrupción de menores y será el próximo 15 de marzo cuando le dicten una nueva sentencia por estas acusaciones.

Por la nueva sentencia que le dictarán a Héctor Parra, su hija Daniela emitió un comunicado en Instagram. Apareció en un video para especificar que su papá tendrá una nueva audiencia y manifestar su inconformidad por este nuevo paso del juicio.

“No esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido desde que empezó el juicio, desde hace dos años, ocho meses”

Uno quiere confiar en la justicia pero es IMPOSIBLE… no esperaba NADA y aún así logran decepcionarme. Que asco, que triste, que impotencia. De verdad, no lo puedo creer… anhelo el día que se pueda hablar de esto con pruebas, evidencias y más. Estoy cansada de la especulación

Daniela dejó ver su frustración ante la cámara y a pesar de esta nueva resolución, reiteró que buscará vías para que su padre sea libre.

“Estoy enojada, decepcionada, frustrada pero siempre lo he dicho… hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí”

La hija mayor de Héctor se lanzó contra el sistema de justicia de la Ciudad de México señalándolo por corrupción.

“Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Sólo Dios sabe por qué están pasando así las cosas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones”

Daniela Parra