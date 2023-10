¿Será arrepentimiento? Héctor Soberón ofrece disculpas públicas a Michelle Vieth

Héctor Soberón ofrece disculpas públicas a Michelle Vieth. Foto: Cuartoscuro

Héctor Soberón ofreció disculpas públicas a Michelle Vieth por si, en algún momento, se sintió ofendida por alguna declaración hecha por él a lo largo de casi 20 años de dimes y diretes, que iniciaron después de la filtración de un video íntimo de la actriz en 2004.

“Si la señora Michelle se sintió ofendida por algo que yo haya hecho o comentado, le pido disculpas”, dijo Héctor Soberón.

En entrevista con el programa Despierta América, Soberón aclaro que, con las disculpas ofrecidas a su expareja, no aceptaba que hubiera sido él quien filtró el video íntimo, tal como lo ha señalado Michelle Vieth.

“Solamente ella y yo sabemos qué fue lo que pasó. El pasado no lo podemos cambiar, ha habido muchas entrevistas, programas de televisión, ya no hay nada nuevo que yo pueda decir, me sigo manteniendo en la misma línea y ustedes saben que nunca he atacado a nadie”, destacó el actor.

Soberón afirmó que el tema, que tiene casi 20 años en la opinión pública, es algo que no desea revivir pues, dijo, hacerlo es no tomar en cuenta las “consecuencias” que pudiera tener para sus hijos.

“Yo creo que volver a revivir esto es no pensar tampoco en las consecuencias para los hijos. Yo lo que menos quiero es seguir involucrado en algo que no me llama la atención y que no puedo cambiar ni lo voy a cambiar”.

Hasta el momento, Michelle Vieth no se ha pronunciado ante las disculpas públicas que le ofreció Héctor Soberón.

El escándalo de Héctor Soberón y Michelle Vieth

Fue en 2004 cuando, en un programa de televisión, Héctor Soberón veía el video íntimo de Michelle Vieth que sería, presuntamente, una prueba de la infidelidad por parte de la actriz.



Sin embargo, la guapa protagonista de “Soñadoras” se ha defendido en varias ocasiones, afirmando que la grabación la hizo el propio Soberón.

“Me doy cuenta de que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta. Que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicione nuestra intimidad, él fue quien lo hizo”, dijo Michelle Vieth en una entrevista para Real Women.

Desde entonces, los famosos se han enfrascado en una serie de señalamientos que han terminado hasta en avisos de procesos legales.