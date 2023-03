“Se le acusó por delito sexual”: Heidy Infante procedió contra hombre que la agredió en show

Heidy Infante anunció que interpuso una denuncia por abuso sexual contra Yian López, el hombre que la golpeó luego de tocarle las partes íntimas durante una presentación que tuvo la nieta de Pedro Infante, situación que fue captada en video, mismo que ya circula en redes sociales.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Heidy Infante explicó que se presentó ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente tras ser víctima del hombre que, dijo, también es cantante.

La intérprete de “Con la misma moneda” explicó que, debido a los golpes, tiene que usar collarín y detalló que, además de haber sido tocada en la parte íntima, también recibió jalones y golpes por parte del sujeto.

“Estoy muy lastimada, me mordió, tiene unos dientes enormes… Él voltea y me agarra mi parte con la mano derecha y me aprieta, y estoy muy lastimada. Eso es abuso sexual… Me toma con la mano izquierda y me mete el puñetazo. El tipo me jalonea durante 28 segundos y me pega donde quiera”.

Heidy Infante.