Amenazas, secuelas y un fallo a favor: Heidy Infante habla de la agresión que vivió en un escenario

Heidy Infante fue golpeada sobre el escenario hace más de un año. Foto: Cuartoscuro

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, reveló que el proceso contra Yian “N”, cubano que la agredió hace poco más de un año, ya terminó. La también cantante compartió cuál fue la resolución de las autoridades ante el caso que se viralizó en redes sociales.

“El proceso terminó ya. La juez dictaminó lo que tenía que suceder con este chico… la juez le dictaminó lo que tenía que hacer si tanto tiempo de prisión o si decidía cubrir el monto que ella designó… La juez determinó la reparación del daño”.

En entrevista con el programa “De primera mano”, la nieta del ídolo mexicano aseguró que, en ningún momento, ella solicitó dinero contra el cubano que la agredió sobre un escenario en una de sus presentaciones.

“No tiene nada que ver con que yo haya pedido dinero… La juez le dictaminó que si no quería pagar con los años de cárcel, tenía que cubrir la reparación del daño”.

Además, Heidy Infante no estuvo conforme con el pago por reparación del daño, pues, dijo, “nada que ver el dinero con lo que él tenía que haber pagado”. La cantante también destacó que el sujeto no puede acercarse a ella.

“La condena era de entre 6 o 7 años, pero no asciende ni a 200 mil pesos. No tiene nada que ver el dinero con lo que él tenía que haber pagado. Él no se puede acercar a mí de ninguna de las formas”.

Sin embargo, en caso de que coincidan en alguna presentación, Heidy Infante deberá llamar a las autoridades para evitar que el músico se le acerque. Asimismo, la cantante reveló que tiene miedo, pues sigue recibiendo ataques por redes sociales de gente ligada al cubano.

“Si en algún evento nos llegamos a topar, tengo que hacer una llamada a seguridad pública para que no vaya él a acercarse a mí de ninguna de las maneras. Porque mucha de su gente me amenazó, por Twitter, por Facebook, hasta la fecha me siguen atacando. Claro que me da miedo”.

Heidy Infante tiene secuelas de la agresión

La nieta de Pedro Infante, que murió tras caerse la avioneta en la que viajaba, aseguró que, a más de un año de la agresión, aún tiene secuelas por los golpes.

“Yo dejé de ir a trabajar por las lesiones que tuve, tanto en mi cuello, como la pérdida del oído, y recientemente salió con la oftalmóloga, tengo un coágulo dentro del globo ocular. No en la parte de adelante, en el globo ocular, sigo teniendo un coágulo de los golpes que me propinó en la cara el señor”.